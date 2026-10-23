Un colegio de Banfield brilló en la Olimpíada Matemática de la UNLZ

El Instituto Sagrada Familia de Banfield fue el gran ganador de la 17º Olimpíada Matemática del AMBA y la Provincia para Nivel Medio, al obtener los principales reconocimientos de la categoría Trabajo Colaborativo. La competencia se realizó en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora ( UNLZ ), y reunió a cientos de estudiantes.

Bajo el lema "Descubramos la Matemática y el inmenso mundo de posibilidades que nos brinda conocerla", la jornada convocó a alumnos de escuelas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y de distintos puntos de la provincia, que participaron en las categorías Examen y Trabajo Colaborativo. En esa última modalidad, que promueve la creatividad, la investigación y el trabajo en equipo para abordar diferentes problemáticas matematices, los estudiantes establecimiento de Banfield se destacaron en tres proyectos.

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El primer puesto del Nivel I en Trabajo Colaborativo fue para "La Matemática viste a la moda" , realizado por Belén Fumagalli, Nahiara Ortiz, Bianca Agustina Palacios Rodríguez y Alma Natali Patiño, de cuarto año de la orientación arte.

"Descubramos la Matemática y el inmenso mundo de posibilidades que nos brinda conocerla", fue el lema.

La propuesta tomó como punto de partida una escena de la película "El diablo vise a la moda", en la que una elección aparentemente insignificante forma parte de una extensa cadena de decisiones. A partir de esa idea, las estudiantes investigaron qué cálculos matemáticos intervienen en la confección de una prensa cotidiana.

El equipo construyó un modelo propio de falda circular y calculó que, manteniendo fijo el largo, cada centímetro adicional en la cintura representa 60cm² más de tela. Luego trasladaron ese cálculo a una producción de 10.000 faldas y estimaron que un error de cuatro centímetros podría representar más de 3,5 millones de pesos.

Tomaron como punto de partida una escena de la película "El diablo vise a la moda".

El segundo lugar quedó en manos de "El infinito no entra en una habitación", un trabajo elaborado por Maylen Arguello, Guadalupe Calveyra, Benicio Paoloni, Benjamín Tambasco y Carmela Velázquez de cuarto año de orientación economía.

Los estudiantes comenzaron explorando temas que despertaban su curiosidad, como los mensajes cifrados, las paradojas, los infinitos y el experimento mental del mono que escribe al azar. A partir de esas ideas, desarrollaron una investigación sobre los límites de la intuición humana frente al infinito.

El trabajo incluyó conceptos como el hotel de Hilbert, los infinitos de Cantor y la Biblioteca de Babel, de Jorge Luis Borges. Además, incorporaron situaciones y desafíos para que quienes recorran la propuesta también puedan reflexionar, tomar decisiones y poner a prueba su conocimiento.

Las actividades forman parte de "Leo, comprendo y aplico", un proyecto interdisciplinario para el ciclo superior del colegio.

Además, en la categoría Nivel I - Póster, el primer puesto fue para "El caos también tiene coordenadas", de Felipe Bonet, Nahuel Calcada y Lola Espósito Mociño, también estudiantes del Instituto Sagrada Familia de Banfield.

La investigación parte de una situación cotidiana: dos personas llegan a un recital con entradas que indican las coordenadas (3,2) y (2,3). Al interpretarlas de manera diferente, ambas terminan reclamando el mismo asiento. A partir de ese conflicto, los estudiantes trabajaron sobre la importancia de las reglas y los acuerdos para comprendernos matemáticamente.

Como parte de la propuesta, diseñaron un juego similar a la batalla naval, con un tablero de 10 por 10. Mediante distintas pistas, los participantes deben reducir las cien ubicaciones posibles hasta encontrar una sola y, finalmente, las posiciones obtenidas forman una figura.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por UNLZ Facultad de Cs Economicas (@economicasunlz) La iniciativa es impulsada a través del Programa de Articulación con el Nivel Medio.

Cómo trabajan los estudiantes para llegar a la Olimpíada Matemática

Ezequiel Ortega, docente del Instituto Sagrada Familia de Banfield, explicó que es el quinto año consecutivo que el colegio obtiene primeros puesto y que las producciones se desarrollan a lo largo del año, en un proceso que incluye investigación, escritura, revisión y discusión de ideas. Y lo tienen que defender frente a un jurado integrado por docentes y autoridades de la universidad "Para estudiantes de 15 o 16 años, explicar lo que investigaron, fundamentar sus decisiones y responder preguntas sobre su trabajo es toda una gran experiencia", señaló el profesor.

Las actividades forman parte de "Leo, comprendo y aplico", un proyecto interdisciplinario para el ciclo superior del colegio. La iniciativa surgió a partir de una dificultad que identificaron en clases: "Muchas veces la dificultad en matemática aparece antes de hacer cuentas, cuando necesitamos entender qué nos están preguntando".

Por eso, la propuesta incorpora lectura, textos literarios y de divulgación, investigación y escritura. La matemática se vincula con otras áreas, como Literatura, Arte, Computación y NTICx. Además, los estudiantes trabajan con inteligencia artificial como herramienta para investigar, contrastar información y revisar sus producciones.

Según explicó Ortega, la participación es voluntaria y el aprendizaje no se limita a obtener una distinción, "hay muchos chicos que hacen todo el recorrido y quizás no obtienen un premio, pero aprenden a investigar, trabajar con otros, revisar sus ideas y comunicar lo que descubrieron", señaló.

Un proyecto que se transmite entre generaciones

Uno de los aspectos que más valora el docente es la continuidad de la propuesta y la participación de estudiantes que, después de haber formado parte del proyecto, acompañan a los que recién comienzan.

"Cuando empezamos eran seis estudiantes. Con los años, quienes ya habían participado comenzaron a acompañar a los más chicos y propusieron llevar esta forma de trabajar a quienes recién empiezan la secundaria", contó. De esa iniciativa surgió una Olimpíada Matemática interna para los primeros años, que este año tuvo su tercera edición.

El proyecto también trascendió las aulas, este año fue seleccionado para compartir su experiencia en las Jornadas de Educación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires y en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, en el marco del Congreso Internacional de Promoción de la Lectura y el Libro.

"Lo bueno es que nos convoquen a otros espacios, además de contar lo que hacemos y compartir la propuesta que invita a los estudiantes a hacer matemática desde la lectura, la investigación y sus propias preguntas, otros lo pueden replicar y de esta manera colaborar con la educación" expresó.

Un encuentro entre la escuela secundaria y la universidad

La actividad comenzó con un acto de apertura encabezada por el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLZ, el Magíster Gabriel Franchignoni; la secretaria académica, Norma Salvatierra; y la presidenta del jurado, María de las Mercedes Trillo. También participaron integrantes del jurado, autoridades universitarias, docentes, directivos de escuelas secundarias y alumnos.

Durante la jornada se desarrollaron las evaluaciones correspondientes a la categoría Examen y se entregaron distinciones a los trabajos destacados de Trabajo Colaborativo.

La iniciativa es impulsada por la Secretaría Académica de la Facultad a través del Programa de Articulación con el Nivel Medio, con el objetivo de fortalecer el vínculo entre las escuelas secundarias y la universidad, incentivar el pensamiento lógico y promover la resolución de problemas. Además, la Olimpíada Matemática fue declarada Evento de Interés Educativo por la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.