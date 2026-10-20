Homenaje al disco "Oktubre" de Los Redondos en Lomas: cómo será este festival inédito

Un gran homenaje con bandas en vivo prepara en la Plaza Grigera de Lomas de Zamora en el marco del 40° aniversario del disco Oktubre, el segundo álbum de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota .

La jornada se realizará este sábado 24, desde las 18, con muchos invitados, una feria de artesanos y la conducción de referentes culturales. La propuesta busca celebrar la vigencia de Oktubre, a 40 años de su lanzamiento.

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El escenario contará con la participación de Arlequines del Banquete, reconocida banda tributo de la zona sur del conurbano bonaerense; Desorientados, un grupo de jóvenes músicos de 15 años del colegio Emilio Lamarca, y Fiesta Rock del País, encargada del cierre.

La presencia de Desorientados refleja cómo las nuevas generaciones descubren y reinterpretan la obra ricotera. La banda participó el sábado pasado del programa de streaming La Lengua Popular, conducido por Gaby Palavecino.

Música, feria y actividades culturales

Además de los recitales, la jornada incluirá una feria de artesanos y artistas, con una propuesta pensada para convocar a personas de distintas generaciones.

La conducción estará a cargo de Gaby Palavecino, conductor y productor de La Lengua Popular, junto a Agustina Graziano, Nahui Dorado y Tomy Viera, periodista, conductor y escritor. Viera es autor del libro de poesía La Miseria del Viento, inspirado en la obra de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Palavecino que está a cargo de la jornada anticipó que se trata de un disco que "marcó una época": "Fue publicado el 4 de octubre de 1986, en una Argentina que atravesaba su primera primavera democrática".

Oktubre fue grabado de manera independiente, sin el respaldo de un sello discográfico, con recursos mínimos y una energía que ningún estudio podría haber manufacturado.

"Con canciones que hablaban de identidad, resistencia y pertenencia, el disco capturó el espíritu de toda una generación y 40 años después, su vigencia es indiscutible", destacó Palavecino.

"Con canciones que hablaban de identidad, resistencia y pertenencia, el disco capturó el espíritu de toda una generación y 40 años después, su vigencia es indiscutible", destacó Palavecino.

Un evento para toda la comunidad

El evento está pensado para todas las generaciones: los que vivieron el disco en tiempo real y los que lo descubrieron después. Por eso piden que no falten a la cita que invita a disfrutar de una época del rock en comunidad para los que quieran volver a vivirla y que acompañen las nuevas generaciones.

Cristian Vitale, escribió sobre el disco en Página/12: "Todos los Redondos, que entonces eran Skay Beilinson y Tito Fargo en guitarras, Piojo Abalos en batería, Semilla Bucciarelli al bajo y Willy Crook en saxo, adquirían autonomía como profesionales de la música".

La contratapa del disco de Los Redondos de 1986.

"Y entonces Oktubre -antes que todo y que nada- fue uno de los primeros ejemplos manifiestos de que la independencia y la austeridad podían hacer lo que ninguna compañía discográfica en el rock. A puro pulmón era la cosa, diseñando afiches, tapas, escenografías y entradas artesanalmente; cargando los discos en una mochila y repartiéndolos disquería por disquería. Otra época".

Importante: el evento se suspenderá en caso de lluvia.