jueves 22 de octubre de 2026
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20 de octubre de 2026
A 40 años del lanzamiento.

Homenaje al disco "Oktubre" de Los Redondos en Lomas: cómo será este festival inédito

El homenaje al mítico disco se realizará este sábado, desde las 18, con muchos invitados, una feria de artesanos y la conducción de referentes culturales.

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RedondosEnVivo

La jornada se realizará este sábado 24, desde las 18, con muchos invitados, una feria de artesanos y la conducción de referentes culturales. La propuesta busca celebrar la vigencia de Oktubre, a 40 años de su lanzamiento.

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Tres bandas y distintas generaciones

El escenario contará con la participación de Arlequines del Banquete, reconocida banda tributo de la zona sur del conurbano bonaerense; Desorientados, un grupo de jóvenes músicos de 15 años del colegio Emilio Lamarca, y Fiesta Rock del País, encargada del cierre.

La presencia de Desorientados refleja cómo las nuevas generaciones descubren y reinterpretan la obra ricotera. La banda participó el sábado pasado del programa de streaming La Lengua Popular, conducido por Gaby Palavecino.

Música, feria y actividades culturales

Además de los recitales, la jornada incluirá una feria de artesanos y artistas, con una propuesta pensada para convocar a personas de distintas generaciones.

La conducción estará a cargo de Gaby Palavecino, conductor y productor de La Lengua Popular, junto a Agustina Graziano, Nahui Dorado y Tomy Viera, periodista, conductor y escritor. Viera es autor del libro de poesía La Miseria del Viento, inspirado en la obra de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Palavecino que está a cargo de la jornada anticipó que se trata de un disco que "marcó una época": "Fue publicado el 4 de octubre de 1986, en una Argentina que atravesaba su primera primavera democrática".

Oktubre fue grabado de manera independiente, sin el respaldo de un sello discográfico, con recursos mínimos y una energía que ningún estudio podría haber manufacturado.

"Con canciones que hablaban de identidad, resistencia y pertenencia, el disco capturó el espíritu de toda una generación y 40 años después, su vigencia es indiscutible", destacó Palavecino.

"Con canciones que hablaban de identidad, resistencia y pertenencia, el disco capturó el espíritu de toda una generación y 40 años después, su vigencia es indiscutible", destacó Palavecino.

Un evento para toda la comunidad

El evento está pensado para todas las generaciones: los que vivieron el disco en tiempo real y los que lo descubrieron después. Por eso piden que no falten a la cita que invita a disfrutar de una época del rock en comunidad para los que quieran volver a vivirla y que acompañen las nuevas generaciones.

Cristian Vitale, escribió sobre el disco en Página/12: "Todos los Redondos, que entonces eran Skay Beilinson y Tito Fargo en guitarras, Piojo Abalos en batería, Semilla Bucciarelli al bajo y Willy Crook en saxo, adquirían autonomía como profesionales de la música".

La contratapa del disco de Los Redondos de 1986.

La contratapa del disco de Los Redondos de 1986.

"Y entonces Oktubre -antes que todo y que nada- fue uno de los primeros ejemplos manifiestos de que la independencia y la austeridad podían hacer lo que ninguna compañía discográfica en el rock. A puro pulmón era la cosa, diseñando afiches, tapas, escenografías y entradas artesanalmente; cargando los discos en una mochila y repartiéndolos disquería por disquería. Otra época".

Importante: el evento se suspenderá en caso de lluvia.

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