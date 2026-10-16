La Plaza Grigera de Lomas celebrará los 40 años del disco Oktubre de Los Redondos

La Plaza Grigera de Lomas de Zamora celebrará los 40 años del disco Oktubre de Los Redondos.

Un gran homenaje con bandas en vivo preparan en la Plaza Grigera de Lomas de Zamora en el marco del 40° aniversario del disco Oktubre , el segundo álbum de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota que ha sido considerado por la revista Rolling Stones Argentina como uno de los cuatro mejores discos de rock nacional.

La jornada se realizará el sábado 24 de octubre a las 17 en la Grigera que será el escenario de una celebración cultural única con muchos invitados y con la posibilidad de escuchar todos esos temas que hicieron historia y marcaron a varias generaciones.

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El evento está organizado por Gaby Palavecino en el marco del programa La Lengua Popular y cuanta con el apoyo de Cultura Lomas. La entrada es libre y gratuita y se podrá disfrutar de dos bandas en vivo.

Los que se acerquen a esta celebración van a poder disfrutar de dos bandas: "Arlequines " y "Fiesta Rock del País" que son agrupaciones Lomenses que van a estar interpretando los clásicos de los Redondos como el emblemático: "Jijiji"

Palavecino que está a cargo de la jornada anticipó que se trata de un disco que "marcó una época": "Fue publicado el 4 de octubre de 1986, en una Argentina que atravesaba su primera primavera democrática".

Oktubre fue grabado de manera independiente, sin el respaldo de un sello discográfico, con recursos mínimos y una energía que ningún estudio podría haber manufacturado.

"Con canciones que hablaban de identidad, resistencia y pertenencia, el disco capturó el espíritu de toda una generación y 40 años después, su vigencia es indiscutible", destacó Palavecino.

Un evento para toda la comunidad

La elección de la Plaza Grigera no es casual ya que celebrar Oktubre al aire libre, en el corazón de Lomas de Zamora, con música en vivo y sin costo de entrada, es una forma de devolver a la comunidad un patrimonio cultural que le pertenece.

El evento está pensado para todas las generaciones: los que vivieron el disco en tiempo real y los que lo descubrieron después. Por eso piden que no falten a la cita que invita a disfrutar de una época del rock en comunidad para los que quieran volver a vivirla y que acompañen las nuevas generaciones.

La conducción estará a cargo de Palavecino y estará acompañado por Agustina Graziano y Nahui Dorado , y está invitado Tomy Viera , periodista, conductor de Etiqueta Negra que es un programa de streaming dedicado al Rock y autor del Libro "La Miseria del viento", un libro de poesía inspirado en Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.