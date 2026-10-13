En Lomas hacen el último Farmear Aura en la Plaza Grigera: por qué no sigue

La Plaza Grigera de Lomas de Zamora será escenario de la tercera edición de Farmear Aura , “La Última Batalla”, un encuentro previsto para el sábado 17 de octubre. La competencia se desarrollará en la cancha de básquet, con enfrentamientos uno contra uno, certificados para los participantes y premios para los ganadores.

La convocatoria está abierta a quienes quieran competir en las batallas. La inscripción se realizará el mismo sábado, desde las 15, mediante el registro del nombre o apodo y la edad de cada participante.

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El evento comenzará a las 15.30 y también tendrá un premio para el outfit con más aura. Además, los ganadores recibirán hamburguesas aportadas por The Burguer House.

“Farmear aura” significa realizar poses, gestos o actitudes para proyectar carisma, seguridad o estilo y así “ganar puntos” simbólicos de presencia, como si fuera un videojuego, una tendencia viral surgida en TikTok, que tuvo su máximo alcance en la Argentina entre agosto y septiembre del 2026.

La propuesta ya se hizo en dos oportunidades en Lomas.

¿Por qué no habrá otro Farmear Aura?

El fenómeno que cobró una enorme popularidad entre agosto y septiembre a partir de una viralización en la red social Tik Tok, parece haber llegado a su fin.

Durante semanas el concepto tuvo enorme volumen en las redes sociales y se materializó en concurridos encuentros en distintas plazas del conurbano. Miles de usuarios de la Argentina utilizaron el término a troche y moche desde una multiplicidad de sentidos y contextos en memes y publicaciones.

Pero en una época donde la inmediatez marca el ritmo, Farmear Aura parece haberse apagado y reducido a una anécdota más dentro del ecosistema de lo viral, sin llegar a constituirse siquiera en una moda.

El balance del fenómeno de Farmear Aura

Xio (hilario.papoi, en redes) fue uno de las organizadoras del Farmear Aura en Lomas y explicó su capitulación: "Las batallas están medio pinchando, me dijeron varios eso, que ya medio está pasando de moda",

"En las tres ediciones que hicimos nos fue muy bien y fue bastante gente, ya creo que es medio el fin de una etapa", señaló.

Podrá ser material para análisis socioculturales o comunicológicos de una época donde las pantallas son vehículos hacia un entretenimiento omnipresente. También podrán aventurarse hipótesis sobre una necesidad intrínseca del ser humano en tanto ser social de salir al encuentro del otro, mirarse a los ojos y ejercer un ocio creativo.

Quizás pronto surja otro suceso con distinto nombre, pero características tribales similares.

"La verdad es que fueron momentos muy lindos, conocí mucha gente y esa gente conoció más gente, es más nos hicimos un grupo grande en WhatsApp y cada tanto nos juntamos, espero que en la última batalla sea un día maravilloso", completó Xiomara Fecha (de 16 años) y añadió, entre risas: "La primera batalla de aura fue la primera vez que salí en mi vida..."