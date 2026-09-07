lunes 07 de septiembre de 2026
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7 de septiembre de 2026
Confirmado.

La Batalla de Farmear Aura vuelve a la Plaza Grigera de Lomas con más premios y acción

La Batalla de Farmear Aura realizará su segunda edición en Plaza Grigera con freestyle, jurados, un host y premios para los ganadores.

La batalla de Farmear Aura vuelve a la Plaza Grigera con premios y más acción.

La batalla de Farmear Aura vuelve a la Plaza Grigera con premios y más acción.

De 15:30 a 18, se realizará la batalla en la cancha de básquet de Plaza Grigera. La organización informó que quienes quieran competir deberán registrarse ese mismo día con nombre, apellido y edad.

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La inscripción estará a cargo de Ivi Trom, mientras que Zamu Blocks será el encargado de conducir la jornada como host.

El jurado estará integrado por VHH4A, Pato, Lissi Fuebasadda y Sleepy Blunt. Desde la organización señalaron que todavía se busca sumar a una quinta persona para completar el panel.

La organizaci&oacute;n inform&oacute; que quienes quieran competir deber&aacute;n registrarse ese mismo d&iacute;a con nombre, apellido y edad.

La organización informó que quienes quieran competir deberán registrarse ese mismo día con nombre, apellido y edad.

Además de la competencia, Agusos y Riquitos Burger acompañarán el evento con hamburguesas que serán entregadas como premio a los primeros ganadores.

Durante la tarde también habrá venta de pebete, golosinas y galletitas a cargo del abuelo de uno de los organizadores.

Una tendencia que ya convocó a cientos de vecinos

La Batalla de Farmear Aura ya tuvo una primera edición multitudinaria en Plaza Grigera, donde cientos de jóvenes participaron de una propuesta surgida en TikTok. La dinámica enfrenta a participantes o parejas que buscan demostrar su “aura” con poses, gestos y bailes, mientras el público define al ganador.

La Batalla de Farmear Aura ya tuvo una primera edici&oacute;n multitudinaria en Plaza Grigera.

La Batalla de Farmear Aura ya tuvo una primera edición multitudinaria en Plaza Grigera.

El fenómeno, que también tuvo una convocatoria similar en Monte Grande, llegó a Lomas de Zamora y convirtió la cancha de básquet de la plaza en escenario de una competencia marcada por el humor y la interacción entre los participantes.

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