Un mensaje al futuro: en Turdera quieren armar una cápsula del tiempo para abrir en 2110

La idea es colocar la cápsula del tiempo en la Plaza San Martín o en la Parroquia San Pablo de Turdera.

Una propuesta que apunta a unir y a fomentar la creatividad es a lo que apunta Gustavo Bracamonte , quien contó a La Unión su innovadora idea: crear una cápsula del tiempo con objetos de los vecinos de Turdera con el requisito que se abra en la fecha del bicentenario de la ciudad que será el 30 de enero de 2110.

Bracamonte es el creador de La Turderita que es un espacio en redes que se dedica a fomentar todos los servicios y el polo gastronómico de su barrio: como el compromiso hacia su gente es tan profundo quiere fomentar la unión de los vecinos en con esta particular idea. "Creo que la idea parte de algo que viene sonando socialmente. Recuerdo que vi reel que decía que dentro de 30 años solo algunos nos recordarán y seguro dentro de 80 o 100 años nadie se va a acordar de nosotros y con esta cápsula vamos a estar presentes en 2110", dijo convencido que dejar un mensaje al futuro puede ser esa manera de seguir vivos.

La importancia de dejar un legado es a lo que apunta esa caja que será sellada al vacío junto a una placa con la inscripción que sólo se podrá abrir en la fecha del bicentenario de Turdera.

El proyecto que se esta gestando apunta a incluir a toda la sociedad y contar con el respaldo del Municipio de Lomas para poder instalar la caja llena de elementos de 2026 en un lugar que sea emblemático para la ciudad de Turdera. "Me gustaría que se pueda instalar en la Plaza San Martín o en la Parroquia San Pablo que son dos lugares con mucha historia en el barrio", lanzó Bracamonte.

Sobre lo que debería incluir esa caja o bóveda sellada recomendó: "Imagino que sean elementos, cartas, algún artículo, la bandera de Turdera, por ejemplo. Pero, que sean elementos pequeños para que se puedan aportar mucho y que todos puedan entrar en la cápsula del tiempo que además me gustaría que sea confeccionada por alguno de los vecinos".

La propuesta involucra a instituciones, parroquias, clubes, sociedades de fomento, los scouts y a todo vecino de Turdera que quiera participar. "Me gustaría que se unan en las diferentes escuelas, en las instituciones sociales para pensar en conjunto qué les gustaría dejar a la generación que abrirá esa caja después de más de 80 años", expresó el vecino que además es el creador de Casanegra Turdera, uno de los espacios históricos de la zona que se ha convertido en un lugar gastronómico con diversidad de actividades artísticas y de la cultura.

Cartas, algún celular, escarpines tejidos en los centros de jubilados para ese niño que nacerá en 2110, alguna fotografía de Turdera, un mensaje, una caricatura, un reloj en funcionamiento o lo que a cada uno se le ocurra es lo que contendrá esa cápsula de recuerdos del 2026.

"El único requisito es que lo que dejen allí sea de dimensiones pequeñas. Con esta iniciativa nos vamos a asegurar que ese cumple del bicentenario de Turdera sea distinto, sorpresivo y un homenaje a los que ya no vamos a estar en ese momento, pero siempre recalcando la unión vecinal de nuestro querido lugar", auguró con una sonrisa el vecino que constantemente trabaja en difundir la ciudad donde vive.

Cuando será la entrega de los elementos

Para que el proyecto vaya tomando forma, la idea de Bracamonte es que se pueda hacer el encuentro conjunto para depositar los elementos en la caja, el próximo 8 de diciembre, el Día de la Virgen. "Esto recién se está gestando, pero invito a que se unan todos los que quieran participar, que me ayuden a que se haga realidad y por qué no que se pueda replicar en otros barrios de Lomas", pidió el vecino.

Por el momento sólo está la idea, pero con la difusión es necesario que se replique, que la comunidad colabore para que sea posible esto de dejar un legado, un mensaje de cara al futuro.

"Lo que se necesita es el arcón, caja, bóveda o contenedor de esos recuerdos que van a dejar los vecinos. También, me gustaría acceder a las autoridades del Municipio para que pueda ser instalada en la Plaza San Martín y luego apelo a la colaboración de la gente de Turdera que nos ayude a llevar esta idea a cada rincón y que cada uno pueda dejar algo que le parezca atractivo cuando lo vean en más de 80 años", pidió Bracamonte.

Para sumarse a la movida de la cápsula del tiempo se puede enviar un mensaje privado a @la_turderita