Turdera: el anfiteatro de la Plaza San Martín se llamará María Antonia Berger

La directora del CGM Turdera, Rocío Caballero, destacó la importancia de la participación vecinal.

Durante el Festival del Libertador, vecinos e instituciones de Turdera eligieron mediante una votación el nombre del anfiteatro de la Plaza San Martín. La propuesta ganadora fue María Antonia Berger, presentada por la organización Turdera por la Memoria, en una jornada participativa que también tuvo música, danza y arte.

La elección se realizó durante una actividad organizada por el Centro de Gestión Municipal (CGM) Turdera para conmemorar los 176 años del paso a la inmortalidad del General José de San Martín y las instituciones convocadas presentaron distintas propuestas con la fundamentación.

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Luego, los vecinos pudieron votar mediante el sistema de boleta única. El escrutinio fue público y se realizó al cierre del festival.

La iniciativa ganadora fue impulsada por la agrupación vecinal Turdera por la Memoria . María Antonia Berger fue socióloga y militante, además de una de las tres sobrevivientes de la Masacre de Trelew de 1972. Posteriormente fue desaparecida durante la última dictadura militar.

Participaron Andrea Tamagnone, Alan Leiva y el ballet Manumby, de la Sociedad de Fomento Oro Oeste.

En el respaldo del anfiteatro avanza un mural de 31 metros de ancho dedicado a San Martín.

Berger tenía además un vínculo con Turdera: vivió en el barrio y su padre, el doctor Rodolfo Berger, tuvo un reconocido papel como médico de la comunidad.

Música, danza y un mural sobre San Martín

El festival también contó con artistas e instituciones locales. Agustín Cabral interpretó el Himno Nacional y canciones folclóricas, mientras que Juan Pablo Merlo Figueroa estuvo a cargo de otra presentación musical. También participaron Andrea Tamagnone, Alan Leiva y el ballet Manumby, de la Sociedad de Fomento Oro Oeste.

En el respaldo del anfiteatro avanza además un mural de 31 metros de ancho dedicado a San Martín. La obra, realizada por Agustín Strunz y Florencia Salinas, representa sus batallas, el Cruce de los Andes y figuras como el Sargento Cabral.

El festival contó con artistas e instituciones locales.

Los vecinos pudieron votar mediante el sistema de boleta única.

La Plaza San Martín fue refaccionada integralmente por el Municipio de Lomas de Zamora y reinaugurada a mediados de 2025. Desde entonces, el espacio funciona como punto de encuentro para actividades culturales y comunitarias de Turdera.

La directora del CGM Turdera, Rocío Caballero, destacó la importancia de la participación vecinal y señaló que estas jornadas permiten fortalecer la vida comunitaria y tomar decisiones sobre los espacios del barrio.

María Antonia Berger, también en una esquina de Turdera

El nombre de Berger ya está presente en la señalización de la esquina de avenida Hipólito Yrigoyen y Cabildo, donde se encontraba la casa de la familia Berger. El nomenclador fue colocado mediante un trabajo conjunto entre Turdera por la Memoria y el Municipio de Lomas de Zamora.

Jornada especial en la Plaza San Martín de Turdera.

La organización barrial reconstruye la historia del terrorismo de Estado y de las personas desaparecidas de Turdera a través de una cartografía por la Memoria, basada también en relatos orales.

Cada 24 de marzo realiza un recorrido participativo por distintos puntos del barrio vinculados con las víctimas y con hechos relacionados con el terrorismo de Estado. La información recopilada se incorpora a archivos de Derechos Humanos municipales, provinciales y nacionales.

Esquinas por la Memoria