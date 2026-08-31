Plantaron nuevos árboles en la laguna de San Vicente.

El Municipio de San Vicente realizó una jornada de forestación en la Laguna de San Vicente. En el marco del Día Nacional del Árbol, se plantaron nuevos ejemplares y se llevaron a cabo acciones de mantenimiento destinadas a promover el cuidado ambiental y poner en valor los espacios públicos.

Según informó el Municipio, la iniciativa busca contribuir al cuidado de uno de los principales espacios verdes del distrito y fortalecer su entorno natural. Los nuevos ejemplares se suman a la Laguna de San Vicente, donde el Municipio también desarrolla otras tareas vinculadas con el mantenimiento y la recuperación del espacio.

La iniciativa busca contribuir al cuidado de uno de los principales espacios verdes del distrito. Mantenimiento en instituciones de San Vicente En paralelo, se realizaron trabajos de pintura en el exterior y distintas acciones de acondicionamiento de la Biblioteca Popular Sarmiento, ubicada en Alejandro Korn, con el objetivo de mejorar las condiciones del edificio y mantener sus instalaciones. De acuerdo con la información aportada por el Municipio, la intervención apunta a que la institución cuente con un espacio renovado y preparado para recibir a la comunidad.

Las intervenciones en la Laguna y en la biblioteca forman parte de distintas acciones municipales vinculadas con la forestación, el mantenimiento de espacios públicos y el acompañamiento a instituciones del distrito.

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