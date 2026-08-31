Lanús: inauguraron un nuevo Centro de Monitoreo en el Parque Central Las Colonias

El nuevo Centro de Monitoreo de Lanús funciona las 24 horas en Remedios de Escalada.

El Municipio de Lanús puso en funcionamiento un nuevo Centro de Monitoreo en el Parque Central Las Colonias, de Remedios de Escalada , con vigilancia durante las 24 horas y los siete días de la semana para reforzar la seguridad .

El dispositivo permite supervisar el predio y las inmediaciones de tres establecimientos educativos mediante 58 cámaras. Centa con personal capacitado y un videowall para visualizar de manera integrada las imágenes captadas por los dispositivos instalados en el sector.

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También se incorporaron cinco tótems de seguridad en distintos puntos del parque y sistemas de alarmas en las instituciones educativas.

La intervención incluyó además la construcción de dos nuevos senderos seguros para facilitar el acceso al Centro de Monitoreo. Los recorridos cuentan con nueva iluminación y tendrán patrullaje permanente de los equipos de seguridad municipal.

Las medidas de seguridad en Lanús

Según informó el Municipio de Lanús, el nuevo dispositivo forma parte del Plan Integral de Seguridad Ciudadana impulsado por el intendente Julián Álvarez.

De acuerdo con la comuna, desde el inicio de la gestión se triplicó el patrullaje mediante la incorporación de 147 vehículos, 38 motos y más de 450 agentes. También se puso en funcionamiento la base de la Fuerza Barrial de Aproximación en Remedios de Escalada.

A estas medidas se suman la Escuela de Policía Municipal de Lanús, donde continúan capacitándose 120 cadetes; la instalación de más de 470 alarmas vecinales y la colocación de más de 140 cámaras de videovigilancia.

El esquema preventivo también incluye 20 nuevas camionetas para la Patrulla de Ordenamiento Urbano, caminantes en centros comerciales, ciclistas en los parques municipales y guardaparques.

Por otra parte, el Municipio destacó la puesta en marcha del nuevo Anillo Digital, compuesto por más de 40 cámaras lectoras de patentes y 10 pórticos ubicados en los principales accesos y egresos de Lanús.