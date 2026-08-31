lunes 31 de agosto de 2026
Escribinos
31 de agosto de 2026
Seguridad urbana.

Lanús: inauguraron un nuevo Centro de Monitoreo en el Parque Central Las Colonias

El nuevo Centro de Monitoreo de Lanús funciona las 24 horas y supervisa 58 cámaras del Parque Central Las Colonias y dos escuelas en Remedios de Escalada.

El nuevo Centro de Monitoreo de Lanús funciona las 24 horas en Remedios de Escalada.

El nuevo Centro de Monitoreo de Lanús funciona las 24 horas en Remedios de Escalada.

El Municipio de Lanús puso en funcionamiento un nuevo Centro de Monitoreo en el Parque Central Las Colonias, de Remedios de Escalada, con vigilancia durante las 24 horas y los siete días de la semana para reforzar la seguridad.

El dispositivo permite supervisar el predio y las inmediaciones de tres establecimientos educativos mediante 58 cámaras. Centa con personal capacitado y un videowall para visualizar de manera integrada las imágenes captadas por los dispositivos instalados en el sector.

Lee además
Gabriela viaja de Temperley a Escalada cada sábado para reparar las máquinas a vapor y asegura que es un hobby que disfruta mucho. 
Pasión por los trenes.

Vive en Temperley y es la única mujer que arregla máquinas a vapor en el Ferroclub de Escalada
Llega la 9° Expo Luthiers a la UNLa con música y artistas
Los detalles.

Lanús: llega la 9° Expo Luthiers a la UNLa con música y artistas

En total, el sistema permite controlar en tiempo real:

  • 31 cámaras ubicadas en el Parque Central Las Colonias.
  • 9 cámaras de la Escuela de Educación Secundaria (EES) N° 8 "Luis Piedrabuena".
  • 18 cámaras de la Escuela de Educación Secundaria Técnica (EEST) N° 5 "John F. Kennedy".

También se incorporaron cinco tótems de seguridad en distintos puntos del parque y sistemas de alarmas en las instituciones educativas.

La intervención incluyó además la construcción de dos nuevos senderos seguros para facilitar el acceso al Centro de Monitoreo. Los recorridos cuentan con nueva iluminación y tendrán patrullaje permanente de los equipos de seguridad municipal.

Las medidas de seguridad en Lanús

Según informó el Municipio de Lanús, el nuevo dispositivo forma parte del Plan Integral de Seguridad Ciudadana impulsado por el intendente Julián Álvarez.

De acuerdo con la comuna, desde el inicio de la gestión se triplicó el patrullaje mediante la incorporación de 147 vehículos, 38 motos y más de 450 agentes. También se puso en funcionamiento la base de la Fuerza Barrial de Aproximación en Remedios de Escalada.

A estas medidas se suman la Escuela de Policía Municipal de Lanús, donde continúan capacitándose 120 cadetes; la instalación de más de 470 alarmas vecinales y la colocación de más de 140 cámaras de videovigilancia.

El esquema preventivo también incluye 20 nuevas camionetas para la Patrulla de Ordenamiento Urbano, caminantes en centros comerciales, ciclistas en los parques municipales y guardaparques.

Por otra parte, el Municipio destacó la puesta en marcha del nuevo Anillo Digital, compuesto por más de 40 cámaras lectoras de patentes y 10 pórticos ubicados en los principales accesos y egresos de Lanús.

Temas
Seguí leyendo

Vive en Temperley y es la única mujer que arregla máquinas a vapor en el Ferroclub de Escalada

Lanús: llega la 9° Expo Luthiers a la UNLa con música y artistas

Gerli: avanzan las obras del nuevo polideportivo en el barrio La Maquinita

La UNLa será sede del Festival Internacional de Cine de la Provincia

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Obra financiada íntegramente por el Municipio de Quilmes.
Infraestructura.

Quilmes: avanza la obra de la nueva subida y bajada de Ezpeleta en la Autopista Buenos Aires-La Plata

Las más leídas

Te Puede Interesar

Migue Granados habló de su presente en Olga. 
Sin vueltas.

Qué dijo Migue Granados sobre los rumores de su salida de Olga