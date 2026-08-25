En el Cine Universitario Tita Merello, en Remedios de Escalada, Lanús,

La UNLa será sede del Festival Internacional de Cine de la Provincia de Buenos Aires con tres jornadas gratuitas los 2, 8 y 9 de septiembre. La programación se realizará en el Cine Universitario Tita Merello, en Remedios de Escalada, Lanús , e incluirá películas y actividades sobre derechos, memoria, diversidad y otros ejes.

En 29 de Septiembre 3901, la propuesta busca integrar la exhibición de películas con distintas áreas de la universidad, entre ellas carreras, espacios de investigación, programas y actividades de extensión. También apunta a generar vínculos con escuelas y organizaciones de la zona.

Inversión. Avanza la obra de la nueva Escuela Secundaria N°26 de Glew para ampliar su matrícula

Propuesta deportiva. Avellaneda se prepara para la sexta edición de la Carrera Eco Cross

La primera jornada, el 2 de septiembre , funcionará como apertura del festival en la UNLa. La selección incluirá producciones relacionadas con educación, derechos, diversidad, accesibilidad, políticas culturales y propuestas vinculadas con el cine fantástico y literario.

El 8 de septiembre se realizará una jornada especial denominada “Cosechando a Raymundo” , dedicada al cine documental bonaerense. Según la organización, se proyectarán 11 documentales realizados en seis regiones de la provincia de Buenos Aires.

Por último, el 9 de septiembre llegará el cierre de la programación en la UNLa, con películas y actividades centradas en memoria, salud, vejeces, género, derechos y literatura.

Desde la organización señalaron que el paso del FICPBA por la universidad busca ir más allá de las proyecciones y articular cine, educación pública, territorio, formación y políticas audiovisuales.

Los horarios de las funciones todavía no fueron informados de manera definitiva y podrían producirse modificaciones en la programación.