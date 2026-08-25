martes 25 de agosto de 2026
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25 de agosto de 2026
Propuesta cultural.

La UNLa será sede del Festival Internacional de Cine de la Provincia

La UNLa será una de las sedes del FICPBA, con funciones gratuitas el 2, 8 y 9 de septiembre en el Cine Universitario Tita Merello.

En el Cine Universitario Tita Merello, en Remedios de Escalada, Lanús,

En el Cine Universitario Tita Merello, en Remedios de Escalada, Lanús,

La UNLa será sede del Festival Internacional de Cine de la Provincia de Buenos Aires con tres jornadas gratuitas los 2, 8 y 9 de septiembre. La programación se realizará en el Cine Universitario Tita Merello, en Remedios de Escalada, Lanús, e incluirá películas y actividades sobre derechos, memoria, diversidad y otros ejes.

En 29 de Septiembre 3901, la propuesta busca integrar la exhibición de películas con distintas áreas de la universidad, entre ellas carreras, espacios de investigación, programas y actividades de extensión. También apunta a generar vínculos con escuelas y organizaciones de la zona.

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Tres jornadas con distintas temáticas en la UNLA

La primera jornada, el 2 de septiembre, funcionará como apertura del festival en la UNLa. La selección incluirá producciones relacionadas con educación, derechos, diversidad, accesibilidad, políticas culturales y propuestas vinculadas con el cine fantástico y literario.

El 8 de septiembre se realizará una jornada especial denominada “Cosechando a Raymundo”, dedicada al cine documental bonaerense. Según la organización, se proyectarán 11 documentales realizados en seis regiones de la provincia de Buenos Aires.

Por último, el 9 de septiembre llegará el cierre de la programación en la UNLa, con películas y actividades centradas en memoria, salud, vejeces, género, derechos y literatura.

Desde la organización señalaron que el paso del FICPBA por la universidad busca ir más allá de las proyecciones y articular cine, educación pública, territorio, formación y políticas audiovisuales.

Los horarios de las funciones todavía no fueron informados de manera definitiva y podrían producirse modificaciones en la programación.

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