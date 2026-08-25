Forman a jóvenes de Lomas con cursos gratuitos para entrar al mundo laboral

Aprender un oficio puede ser el primer paso para entrar al mundo laboral y empezar a construir un proyecto de vida. En Lomas de Zamora , los jóvenes ya pueden anotarse en los nuevos cursos gratuitos de formación que brindará el Municipio en distintos barrios.

Destinado a vecinos de 16 a 29 años, el programa Impulso Joven brinda conocimientos para proyectar el futuro con nuevas herramientas y mayor autonomía. En el Espacio Comunitario "El Alfarero" de Santa Catalina (Miatello 3500) , este jueves a las 16 comenzará un curso de instalación y reparación de aire acondicionado para aprender todo lo necesario sobre colocación de los equipos, las tareas de mantenimiento y reparaciones.

Mientras que el viernes 28 de agosto, a las 10, darán un curso de cosmetología en el Punto Joven "La Plaza" de Albertina (Atenas y Montiel) que combinará teoría y práctica en el cuidado de la piel, tratamientos estéticos y técnicas de belleza.

El streaming es el principal medio de entretenimiento para muchos jóvenes y ofrece oportunidades laborales dentro de un mercado en constante crecimiento. A partir del 3 de septiembre, en el Espacio Cultural "La Morocha" de Budge (Necol 2273) comenzará un curso de operador de streaming en el que enseñarán todos los aspectos técnicos vinculadas a las transmisiones online en plataformas .

En el Espacio Cultural "La Morocha" también darán un curso de barbería desde el 3 de septiembre. Y el 8 de septiembre arrancará el curso de panificados en la sede ubicada en la calle Campana 402, en Fiorito. Para anotarse en cualquiera de estas capacitaciones, los jóvenes tienen que entrar al Instagram de la Subsecretaría de Juventud donde podrán encontrar los formularios para llenar con sus datos personales.

Cuáles son los talleres culturales y deportivos para jóvenes

En Lomas de Zamora hay 6 Puntos Jóvenes que ofrecen talleres gratuitos para vecinos de 12 a 29 años. Dentro de la rama artística hay clases de técnica de grabado, tela aérea, artes visuales, escritura creativa, teatro, arte sustentable, ensamble de música, circo, danzas urbanas, diseño y vestuario, artes visuales, canto e instrumento, danzas contemporáneas, escritura creativa y malabarismo.

Mientras que los interesados en hacer deportes pueden sumarse a los encuentros de taekwondo, vóley mixto, kickboxing, futsal, fútbol femenino, básquet, boxeo recreativo y hockey femenino. Las sedes funcionan en Fiorito (Darwin 1735 y Pilcomayo 342), Centenario (Bucarest 259), Lomas (Avenida Yrigoyen 9437), Lamadrid (Otto Krause 4633) y Albertina (Montiel y Atenas). Para anotarse, los vecinos tienen que entrar a la web del Municipio, llenar un formulario con sus datos y elegir el taller en el que van a participar.