Balearon a un chico de 15 años en Ingeniero Budge: investigan una posible venganza

Un adolescente de 15 años fue baleado y quedó gravemente herido tras una pelea callejera en la localidad de Ingeniero Budge . Investigan una presunta venganza personal y buscan a los responsables.

El violento episodio ocurrió el fin de semana en el cruce de las calles Campana y Juan Manuel de Lavardén . Efectivos del Comando de Patrullas de Lomas de Zamora llegaron al lugar tras un llamado al 911 que alertaba sobre un joven herido de bala.

Los policías encontraron a un chico de 15 años que había recibido un disparo en la cabeza . Aún estaba con vida, por lo cual organizaron su inmediato traslado al Hospital Gandulfo . Quedó internado en estado delicado, según informaron fuentes policiales a La Unión .

En el caso intervinieron efectivos de la Comisaría 10ª de Ingeniero Budge. Según testimonios obtenidos en el barrio, se estableció que el adolescente había sido atacado a tiros por un grupo de personas con los que habría mantenido una pelea callejera .

En esa línea, se descartó por completo que se hubiera tratado de un robo. Los investigadores creen que el intento de homicidio habría ocurrido en el marco de una venganza personal.

Efectivos de la DDI de Lomas de Zamora y de la Comisaría de Budge llevan adelante diferentes procedimientos en el barrio para encontrar a los agresores, quienes ya estarían identificados. El caso está siendo investigado por la Unidad Funcional de Instrucción N°6 de Lomas de Zamora.