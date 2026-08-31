lunes 31 de agosto de 2026
Escribinos
31 de agosto de 2026
Violento episodio.

Balearon a un chico de 15 años en Ingeniero Budge: investigan una posible venganza

Aseguran que mantuvo una disputa con un grupo de personas, quienes le dispararon en la cabeza. Efectivos de la Comisaría de Budge buscan a los responsables.

Comisaría 10ª de Lomas de Zamora (Ingeniero Budge).

Comisaría 10ª de Lomas de Zamora (Ingeniero Budge).

Un adolescente de 15 años fue baleado y quedó gravemente herido tras una pelea callejera en la localidad de Ingeniero Budge. Investigan una presunta venganza personal y buscan a los responsables.

El violento episodio ocurrió el fin de semana en el cruce de las calles Campana y Juan Manuel de Lavardén. Efectivos del Comando de Patrullas de Lomas de Zamora llegaron al lugar tras un llamado al 911 que alertaba sobre un joven herido de bala.

Lee además
El auto robado en el que iban los detenidos.
Persecución.

Iban en un auto robado, planeaban entraderas y los atraparon en Budge
La gitana prófuga fue detenida por la Policía Federal.
Buscada en Lomas.

Así cayó la gitana prófuga: seguía haciendo "trabajos espirituales" en Salta

Los policías encontraron a un chico de 15 años que había recibido un disparo en la cabeza. Aún estaba con vida, por lo cual organizaron su inmediato traslado al Hospital Gandulfo. Quedó internado en estado delicado, según informaron fuentes policiales a La Unión.

Investigación en Budge

Comisaría 10ª de Lomas de Zamora (Ingeniero Budge).

Comisaría 10ª de Lomas de Zamora (Ingeniero Budge).

En el caso intervinieron efectivos de la Comisaría 10ª de Ingeniero Budge. Según testimonios obtenidos en el barrio, se estableció que el adolescente había sido atacado a tiros por un grupo de personas con los que habría mantenido una pelea callejera.

En esa línea, se descartó por completo que se hubiera tratado de un robo. Los investigadores creen que el intento de homicidio habría ocurrido en el marco de una venganza personal.

Efectivos de la DDI de Lomas de Zamora y de la Comisaría de Budge llevan adelante diferentes procedimientos en el barrio para encontrar a los agresores, quienes ya estarían identificados. El caso está siendo investigado por la Unidad Funcional de Instrucción N°6 de Lomas de Zamora.

Temas
Seguí leyendo

Iban en un auto robado, planeaban entraderas y los atraparon en Budge

Así cayó la gitana prófuga: seguía haciendo "trabajos espirituales" en Salta

Un emprendimiento de Temperley se coronó campeón provincial con su alfajor

El video viral de Turdera: el comediante Leandro Igounet supo captar la esencia del barrio

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Los emprendedores de Lomas suman conocimientos para potenciar sus negocios. 
Acompañados.

La Escuela de Emprendedores de Lomas brinda herramientas para potenciar proyectos

Las más leídas

Te Puede Interesar

Plantaron nuevos árboles en la laguna de San Vicente.
Forestación.

Plantaron nuevos árboles en la laguna de San Vicente