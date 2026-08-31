El video viral de Turdera: el comediante Leandro Igounet supo captar la esencia del barrio

El comediante, una vez más llegó a Lomas para dar a conocer los mejores lugares de Turdera.

Con sus tradicionales videos virales, Leandro Igounet volvió a Lomas para sorprender a los vecinos de Turdera . Las famosas corridas del actor por los distintos barrios se convirtieron en su propio sello y según contó hacía tiempo que le pedían que visite la zona.

"Nos vamos para el Sur a caminar descalzos por el barrio tranquilo de Turdera, cuna de los Auténticos Decadentes y donde se encuentra el teatro más grande de todos", escribió el influencer en el posteo que recibió una catarata de comentarios.

Si bien no es la primera vez que llega a Lomas para hacer sus videos, contó que hacía tiempo que estaba preparando la visita a Turdera y no descartó que en muy poco tiempo se repita.

Desde que comenzó a hacer recorridas por los distintos barrios, el influencer fue tomando repercusión y los pedidos de los mismos lugareños comenzaron a aparecer. "La misma gente me pide y hasta me indica los lugares que debería mostrar", aseguró el artista que además hace sus propios shows de stand up en lo teatros de todo Buenos Aires.

Sobre lo que sucedió con el video de Turdera confesó que "anduvo más que bien". Comenzando desde la estación de tren, pasando por la tradicional Plaza San Martín, la Parroquia San Pablo, Casanegra, el Parque Municipal Finky, el Club Alumni, el Club Social y Deportivo Juventud Obrera y distintas parrillas y lugares para comer son parte del video que inmediatamente se viralizó gracias a tantos vecinos que aman el lugar donde viven.

"La realidad es que antes de Turdera había grabado en Temperley y había visitado el Finky, por ejemplo pero el resto de Turdera no", comenzó contando el comediante.

Sobre las imágenes que se pueden ver en el video que tiene una duración de un minuto y medio, Igounet se sinceró que hacía días que quería ir a visitar Turdera: "Justo hubo varios días de lluvia y estábamos a la espera que pare para poder arribar allí así que nos tocó un día un poco nublado, pero igualmente queríamos hacerlo así que salió y por suerte gustó".

En su última visita a Lomas, muchas personas que lo vieron al influencer le marcaron algunas cosas: "La otra vez cuando estuve en Temperley me decían que el Parque Finky era de Turdera, que vaya a conocer así que es lo que hice en esta oportunidad", admitió.

La amabilidad de los vecinos

Sobre el recibimiento y la buena energía de los vecinos del lugar, el actor no se guardó nada: "La gente re copada. En general siempre pasa que cuando estás por ahí filmando te charlan y te piden que muestres tal o cual lugar. Además pasan algunas cosas que surgen durante la filmación", afirmó.

Son los mismos lugareños que hacen las recomendaciones y en este caso Igounet contó que lo de la parrilla del final del video se dio casi en forma espontánea: "Cuando nos volvíamos y nos pusimos a charlar ahí en el la entrada de esa parrilla se dio de hacer ese final que quedó".

Sobre lo que se viene, adelantó que hasta lo llamaron de Casanegra Turdera para que lleve su show al barrio que hizo viral. "Tengo algunas fechas por la zona Sur y me pone muy feliz cuando llega alguna convocatoria. Así que espero que se de y que pueda volver a Turdera, pero con mi nuevo espectáculo que se llama 'Lea Igounet y su chistera juguetona'".

El sábado 12 de septiembre a las 20.30, Igounet va a presentar su nuevo espectáculo en Cultura Sur en Temperley y las entradas ya están disponibles en el siguiente link: https://www.boleteria.com.ar/p/lea-igounet/evento/lea-igounet-

Mirá el video viral en Turdera: