lunes 31 de agosto de 2026
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31 de agosto de 2026
Cuidado del planeta.

Lanzan en Banfield la última colecta de ecobotellas para reciclar

El Rotary Club Lomas Este anunció que en septiembre será la última oportunidad de dejar las ecobotellas en la jornada de gestión de residuos.

Será la última oportunidad para dejar las ecobotellas gracias al trabajo del Rotray Club Lomas Este.&nbsp;

Será la última oportunidad para dejar las ecobotellas gracias al trabajo del Rotray Club Lomas Este. 

Durante una de las jornadas anteriores en Banfield.&nbsp;

Durante una de las jornadas anteriores en Banfield. 

El compromiso de los vecinos de Lomas.

El compromiso de los vecinos de Lomas.

El Rotary Club Lomas Este anunció que realizarán la última colecta de ecobotellas el próximo domingo 13 de septiembre en la Plaza Martel ubicada en Banfield (Rincón y Campos)., de 14 a 18. Por eso recomiendan a los vecinos que juntan las ecobotellas que las lleven porque será la última oportunidad para que puedan ser recicladas.

Desde que arrancaron con la iniciativa, los miembros del Rotary lograron fomentar el cuidado del medio ambiente a través de las ecobotellas llenas de material en desuso que luego eran llevadas a una fundación para convertirlas en mobiliarios. Pero actualmente les resulta más difícil encontrar lugares que gestionen y reciban las ecobotellas, según explicaron.

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Apuntan a que para esa fecha se llenen todas las botellas de plástico que haya en cada hogar para concluir con esta parte del proyecto, pero adelantaron que vendrán otros proyectos destinados también a la protección del planeta.

Se abren nuevas alternativas en Lomas

Sabrina Glenadel que es una de la socias del Rotary Club Lomas explicó: "La idea es cerrar el proyecto de las ecobotellas, pero seguiremos trabajando en la misma línea sobre gestión de residuos así como también en charlas en escuelas porque el compromiso sobre el cuidado del ambiente sigue vigente".

Poder seguir recibiendo material para el reciclado estará siempre presente en cada uno de los proyectos en que se embarcarán los miembros del Rotary porque es uno de los objetivos a seguir y para reforzar desde temprana edad la concientización.

Otros materiales que se recibirán

Los que vayan el domingo 13 a la Plaza Martel también podrán llevar otros materiales para su recuperación y reciclaje como por ejemplo: papel y cartón, plásticos, vidrio, latas y metales, tapitas y otros reciclables.

El lema de estas jornadas es que los vecinos se acostumbren a separar, llevar y reciclar. "Vamos a hacer otra jornadas de reciclables. Vamos a seguir trabajando con el tema de los colilleros para que haya un lugar específico donde juntarlos más que nada en los espacios públicos", anunciaron.

Seguir trabajando para promover la separación de los residuos para su reciclado será fundamental. "No lo vamos a dejar porque el compromiso y el trabajo continúan", aseguraron.

El Rotary realiza este tipo de jornadas gracias al apoyo de Ambiente Lomas y el Gobierno de la Comunidad del Municipio de Lomas de Zamora.

La jornada ambiental se realizará en septiembre

Por cuestiones climáticas, la jornada ambiental que organizó la agrupación de jóvenes de entre 12 a 18 años que se formó dentro del Rotary Club Lomas Este tuvo que ser suspendida, pero anunciaron que pasa al 26 de septiembre. La iniciativa en la Reserva Santa Catalina tiene el propósito de proteger las plantas nativas y exóticas.

La actividad es gratuita y se realizará de 10 a 13. La jornada cuenta con el respaldo de los responsables del Rotary Lomas Este y Ambiente Lomas del Municipio y apunta a que se sumen las personas de todas las edades.

La actividad estará basada en la realización de actividades prácticas, pero también informativas. Los que se sumen van a poder participar de un taller de plantas nativas y exóticas, en el que se va a hablar sobre la flora y fauna del país y cómo se desarrollan. También se mostrarán las plantas exóticas, que no son nativas de la región.

Para más información sobre ésta y otras actividades entrar en @rotarylomaseste

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