Los emotivos mensajes de los clubes de la región a Lionel Messi, tras su adiós a la Selección

La dura noticia sobre la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina , comenzó a tener sus primeros ecos en los clubes de la zona sur del Gran Buenos Aires. Entre ellos, Banfield, Los Andes, Temperley, Lanús, Brown de Adrogué y Talleres de Escalada fueron los primeros que dedicaron un homenaje en sus redes sociales.

Tras 20 años de entrega absoluta a la celeste y blanca, el crack rosarino decidió dar un paso al costado para abrirle camino a las nuevas generaciones. A través de un posteo que paralizó al planeta deportivo, Lionel Messi expresó el profundo orgullo de cerrar una etapa repleta de gloria. Asimismo, dedicó una mención muy especial a la reciente partida de su padre, Jorge Messi, reconociendo que ese suceso familiar terminó de convencerlo de hacer pública su renuncia. El ahora ex-capitán prometió seguir alentando como "un hincha más" desde las tribunas.

El fin de una era. Lionel Messi anunció su retiro definitivo de la Selección Argentina

Unas fichas. La esposa de un futbolista de la Selección se suma a MasterChef

El anuncio del retiro definitivo de Lionel Messi de la Selección Argentina , desató una ola de homenajes y no quedaron excentos los clubes de la región que rindieron tributo al ídolo nacional.

Banfield conmovió a sus seguidores en las redes sociales con una sentida dedicatoria titulada "Gracias eternas por ser argentino, Leo Messi". El Taladro remarcó el incalculable valor de su liderazgo para devolverle la ilusión a todo un pueblo y su resiliencia ante la adversidad. La institución ya se había solidarizado semanas atrás con el '10' tras la pérdida de su padre, forjando un lazo de profundo respeto recíproco.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por C. A. Banfield (@cab_oficial)

Los Andes se sumó al reconocimiento

Los Andes hizo eco de la gratitud de toda su masa societaria y comunidad digital. A través de sus plataformas oficiales, el Milrayitas unió su voz al sentimiento colectivo del fútbol de ascenso y de primera, celebrando el legado inigualable de un futbolista que llevó la bandera argentina a lo más alto de la historia mundial.

"Por regalarnos tu fútbol, por ser argentino y por nunca bajar los brazos. Gracias Capitán", reza el emotivo mensaje en la cuenta oficial del club de Lomas de Zamora.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Club Atlético Los Andes (@clublosandes)

Temperley se unió a las "Gracias Eternas" al capitán

Además, el Gasolero emitió un mensaje con el agradecimiento total a su trayectoria y el legado: "Por tu fútbol, por defender esta bandera y por tu resiliencia. Dejas una huella imborrable en la historia del futbol argentino".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Club Atletico Temperley (@temperleyok)

Lanús rindió homenaje también

El Granate también expresó su agradecimiento a la carrera de Lionel Messi en la Selección Argentina. Con un emotivo posteo sostuvo: "Por los momentos compartidos, por siempre volver a intentarlo, por los títulos logrados y, especialmente, por darle felicidad a todo un país. ¡Muchas gracias, Leo!".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Club Lanus (@clublanusoficial)

Talleres de Escalada rendido a sus pies

Otro de los clubes de la región que rindió tributo fue Talleres de Escalada. "Gracias por cada alegría, por cada momento inolvidable y por llevar el nombre de nuestro país a lo más alto", reza el mensaje en su cuenta oficial.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Club Atlético Talleres (@clubtalleres)

Brown de Adrogué, el último de los clubes de la región en rendir homenaje

Con un emotivo mensaje que reza: "Gracias por todo eterno capitán", el club de Adrogué se sumó a la ronda de agradecimientos al ídolo nacional.

Gracias por todo eterno Capitán ❤️ pic.twitter.com/OIHYPzKT2e — C. A. Brown de Adrogué (@CABrown_Oficial) August 31, 2026

El adiós de la Selección Argentina

Además, la cuenta oficial de la Selección Argentina emitió un emotivo homenaje en redes sociales. "Gracias eternas, Leo. Te vamos a amar hasta el final de nuestros días", expresó con un mensaje de agradecimiento a su trayectoria.

De esta manera, Lionel Messi le puso punto final a su etapa en la Selección Argentina. Obtuvo un Mundial Sub 20 en 2005, la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 2008, dos Copas América en 2021 y 2024, la Finalissima y el Mundial de Qatar en 2022.

Acumuló 207 partidos con la camiseta nacional, convirtió 125 goles y 66 asistencias. Se transformó en el máximo goleador, asistidor y en el jugador con más presencias en la historia de la Selección Argentina.