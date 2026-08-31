Celia, la madre de Lionel Messi, tras el retiro de su hijo de la Selección: "Sigo llorando"

La última foto de Lionel Messi junto a Jorge Messi y Celia Cuccittini.

El lunes 31 de agosto de 2026 no será una fecha más para toda la Argentina: que Lionel Messi comunicó su decisión de retirarse de la Selección Argentina tras 20 años.

En el programa Intrusos (América Tv) se leyó el aire el mensaje que le envió Celia Cuccittini, la madre de Messi a Adrián Pallares a minutos de conocerse el posteo del futbolista anunciando su salida de la Selección.

"Hola Adri, los estoy mirando y sigo llorando. Aunque ya lo sabíamos, estamos toda la familia muy tristes. Pero lo importante es que él sea feliz", indicó la madre del futbolista.

Y recordó también a Jorge Messi, quien falleció hace pocas semanas a los 68 años: "El papá siempre decía: ¿qué voy a hacer cuando no juegue más? Y pasó todo junto, increíble".

Es la primera declaración de Celia tras la decisión de Messi de retirarse de la Selección.

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