lunes 31 de agosto de 2026
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31 de agosto de 2026
Repercusiones.

Celia, la madre de Lionel Messi, tras el retiro de su hijo de la Selección: "Sigo llorando"

Celia Cuccittini expresó en Intrusos las primeras sensaciones tras la carta donde Messi anunció su retiro de la Selección Argentina y emocionó a todos.

La última foto de Lionel Messi junto a Jorge Messi y Celia Cuccittini.

La última foto de Lionel Messi junto a Jorge Messi y Celia Cuccittini.

En el programa Intrusos (América Tv) se leyó el aire el mensaje que le envió Celia Cuccittini, la madre de Messi a Adrián Pallares a minutos de conocerse el posteo del futbolista anunciando su salida de la Selección.

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"Hola Adri, los estoy mirando y sigo llorando. Aunque ya lo sabíamos, estamos toda la familia muy tristes. Pero lo importante es que él sea feliz", indicó la madre del futbolista.

Y recordó también a Jorge Messi, quien falleció hace pocas semanas a los 68 años: "El papá siempre decía: ¿qué voy a hacer cuando no juegue más? Y pasó todo junto, increíble".

Es la primera declaración de Celia tras la decisión de Messi de retirarse de la Selección.

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