lunes 31 de agosto de 2026
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31 de agosto de 2026
Sin vueltas.

El desesperado mensaje de la novia de Callejero Fino tras su detención

Callejero Fino fue detenido en Tigre, tras un control policial, y se expresó la novia del cantante y también desde la discográfica.

Callejero Fino y su novia.&nbsp;

Callejero Fino y su novia. 

Mientras se aguardan definiciones judiciales, desde la discográfica de Callejero Fino difundieron un comunicado en el que solicitaron cautela a la hora de informar sobre la situación.

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“Solicitamos a los medios, colegas y al público en general mantener la cautela y evitar la difusión de información no confirmada respecto a Natanael y, especialmente, a su familia en este momento”, expresaron en forma oficial.

El mensaje de la novia de Callejero Fino

En medio de la preocupación, Jéssica Belén, novia del cantante, decidió romper el silencio a través de sus redes sociales y agradecer las muestras de afecto y de apoyo que recibieron.

“Gracias a todos por los mensajes de cariño y apoyo incondicional que tienen. Natanael está bien y su familia también”, escribió en sus historias, buscando llevar tranquilidad a los seguidores del cantante. Además, pidió comprensión frente al delicado momento que atraviesan: “Sepan entender”, expresó.

Se expresó la novia de Callejero Fino.

Se expresó la novia de Callejero Fino.

Cuando tenía 20 años, Callejero Fino fue condenado a seis años de prisión por un violento robo. Según explicó su abogado, el antecedente podría tener incidencia en la evaluación judicial de la nueva causa.

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