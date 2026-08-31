El desesperado mensaje de la novia de Callejero Fino tras su detención

Simón Natanael Muñoz Correa, el cantante conocido popularmente como Callejero Fino , fue detenido en la zona de Tigre luego de ser interceptado mientras circulaba en un vehículo sin patente y se encontró una pistola Glock calibre 40, por la que el artista no tendría permiso de portación.

Mientras se aguardan definiciones judiciales, desde la discográfica de Callejero Fino difundieron un comunicado en el que solicitaron cautela a la hora de informar sobre la situación.

Quedó registrado. El video del momento de la detención de Callejero Fino en Tigre

Escándalo. Detuvieron a Callejero Fino: manejaba una camioneta sin patente y encontraron un arma

“Solicitamos a los medios, colegas y al público en general mantener la cautela y evitar la difusión de información no confirmada respecto a Natanael y, especialmente, a su familia en este momento”, expresaron en forma oficial.

En medio de la preocupación, Jéssica Belén , novia del cantante, decidió romper el silencio a través de sus redes sociales y agradecer las muestras de afecto y de apoyo que recibieron.

“Gracias a todos por los mensajes de cariño y apoyo incondicional que tienen. Natanael está bien y su familia también”, escribió en sus historias, buscando llevar tranquilidad a los seguidores del cantante. Además, pidió comprensión frente al delicado momento que atraviesan: “Sepan entender”, expresó.

Se expresó la novia de Callejero Fino.

Cuando tenía 20 años, Callejero Fino fue condenado a seis años de prisión por un violento robo. Según explicó su abogado, el antecedente podría tener incidencia en la evaluación judicial de la nueva causa.