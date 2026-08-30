El video del momento de la detención de Callejero Fino en Tigre

Se difundió el video de la detención de Callejero Fino en Tigre.

El momento en que Callejero Fino fue detenido en Tigre quedó registrado en imágenes que muestran el operativo realizado por efectivos policiales y agentes de la Patrulla Municipal. El cantante fue interceptado cuando circulaba en una Volkswagen Amarok sin patente por la zona de Villa La Ñata, una irregularidad que derivó en la identificación de quienes viajaban en el vehículo y en una posterior requisa.

Durante el procedimiento, los efectivos encontraron dentro de la camioneta una pistola Glock calibre .40 con la numeración limada, según informaron fuentes policiales. A partir de ese hallazgo, tanto el artista, cuyo nombre real es Simón Alvarenga, como su acompañante quedaron detenidos y fueron puestos a disposición de la Justicia.

ASÍ FUE LA DETENCIÓN DE CALLEJERO FINO

- Le incautaron una Glock 40 con numeración suprimida.

- Mañana lo indagan por portación ilegal de arma de guerra. pic.twitter.com/ruQEHDctvM — Vía Szeta (@mauroszeta) August 30, 2026 A dónde se dirigía Callejero Fino Junto a Callejero Fino viajaba Steven Joel Ricca, un joven de 27 años domiciliado en Presidente Derqui. El operativo se produjo durante un recorrido preventivo en inmediaciones de Italia y Ruta 27, donde personal de la Patrulla Municipal de Tigre realizaba tareas junto a efectivos policiales que cumplían servicio adicional. La falta de patente fue el motivo inicial por el que los agentes detuvieron la marcha de la Amarok.

Según trascendió, ambos se dirigían a una quinta de la zona para participar del cumpleaños de J Rei, el rapero y pareja de María Becerra. Ahora la investigación deberá determinar la procedencia del arma y las circunstancias en las que se encontraba dentro del vehículo. Interviene la UFI Descentralizada de Benavídez, a cargo del fiscal Cosme Iribarren, dependiente del Departamento Judicial San Isidro.

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