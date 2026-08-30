Qué pasó realmente entre Marcelo Tinelli y Maxi Diorio

Marcelo Tinelli y Maxi Diorio en el Bailando por un Sueño.

El coreógrafo Maxi Diorio se refirió sin vueltas a los viejos rumores de romance con Marcelo Tinelli en tiempos de Bailando por un Sueño , donde acompañó a varias figuras en la pista del certamen, y sobre las contantes y picantes bromas que hacía el conductor.

Marcelo Tinelli, en tiempos de Bailando por un Sueño, solía hacer bromas al aire con Maxi Diorio , muchas de ellas relacionadas con su anatomía. A muchos años de esos momentos, el bailarín habló de los viejos rumores de romance con el conductor.

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"Hay un mito muy grande sobre vos y es que saliste con Marcelo", le dijo Ángel de Brito, en el canal de streaming Bondi Live , de entrada y para sorpresa de todos los presentes.

La respuesta de Maxi Diorio reflejó una evidente incomodidad ante la consulta: "Ay, Dios. No... Chicos, no", alcanzó a decir, en un intento por evitar profundizar esas versiones.

ÁNGEL DE BRITO LE PREGUNTÓ A MAXI DIORIO SI FUE EL AMANTE DE MARCELO TINELLI pic.twitter.com/7RKwSiXcpW

De todos modos, Ángel de Brito decidió continuar con el tema y formuló una pregunta todavía más directa: "¿Fuiste el amante de Tinelli? Se decía todo el tiempo que Marcelo hacía fiestas con vos, el Cholo Simeone...".

Maxi Diorio, mientras volvía a negar la existencia de cualquier relación con Marcelo Tinelli, contó que el rumor incluso había llegado hasta su propia familia.

"En esa época hasta mi vieja me llamó y me dijo 'me contó la tía de España que escuchó lo de la clínica que no sé qué'", relató el bailarín, dejando en claro cómo había corrido el rumor.

El bailarín habló de Marcelo Tinelli y de un mito urbano

Ángel de Brito aprovechó la mención para vincularla con otro viejo rumor que durante años circuló en el mundo del espectáculo y que involucraba al propio Marcelo Tinelli.

"Ah, la del desodorante. ¿Vos estabas con el desodorante?", preguntó el conductor, haciendo referencia a esa conocida leyenda urbana que comenzó a correr en aquellos días.

Marcelo Tinelli y Maxi Diorio, en el Bailando por un Sueño.

Ante la nueva consulta, Maxi Diorio fue categórico y descartó definitivamente la versión: "Todo mentira. Muy lejos de eso... Marcelo bromeaba conmigo como con todos en el programa. Después no lo veía".

Maxi Diorio formó parte de varias ediciones del Bailando por un Sueño y en la actualidad integra el elenco de Sex, la jugada obra de José María Muscari.