Golpe a los motochorros en Lomas de Zamora: cinco detenidos y secuestro de armas y motos

La Policía de Lomas de Zamora desarticuló varias bandas de motochorros tras una serie de allanamientos realizados en las localidades de Ingeniero Budge , Villa Fiorito y Villa Centenario .

Tres meses de investigación, tareas de campo y recopilación de testimonios permitieron identificar varios domicilios vinculados a un grupo delictivo que cometía robos en modalidad motochorro y que presuntamente estaría vinculado a un circuito de robo y desguace de vehículos.

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A partir de la evidencia obtenida, se llevaron adelante 11 allanamientos en simultáneo en Ingeniero Budge, Villa Fiorito y Villa Centenario. Participaron efectivos de la Comisaría 10ª de Budge junto con personal de la Estación de Policía Departamental de Seguridad de Lomas de Zamora.

En los operativos fueron detenidos cinco jóvenes de 16, 19, 22, 23 y 27 años . El menor, identificado como M.E. , tenía pedido de captura vigente por “tentativa de homicidio” , solicitado por la Unidad Funcional de Instrucción N°4 de Lomas de Zamora, mientras que el mayor de los detenidos cumplía arresto domiciliario por el mismo delito.

Los policías incautaron 11 motos y cuatriciclos de distintas marcas y modelos, todos asociados a los robos que cometía la banda. Algunos rodados tenían pedidos de secuestro por robo y otros tenían la numeración de motor y cuadro borrada.

Por otro lado, se secuestró una camioneta Ford F-100 blanca equipada con caja mudancera, sin patente y sin numeración en el motor. También había un cuadro con motor Zanella 125 en las mismas condiciones y varios sistemas eléctricos de motos. La sospecha es que la banda estaba vinculada a un circuito de desmantelamiento y adulteración de vehículos.

Armas secuestradas en los operativos.

Además, se encontraron tres armas de fuego: un revólver calibre 32 con la numeración suprimida, una pistola GMC LR calibre 22 y un revólver calibre 32 largo con municiones intactas.

Los cinco detenidos quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N°6 de Lomas de Zamora, que inició actuaciones por robo agravado mediante el uso de arma de fuego, en poblado y en banda, abuso de arma, tenencia ilegal de arma de uso civil y encubrimiento agravado.