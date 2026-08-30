El difícil pasado de Tini Stoessel: revelan cómo la trataba la madre en el comienzo de su carrera

Una vez más, Tini Stoessel volvió a quedar en el centro de la escena luego de que Ronnie Arias recordara detalles sobre sus primeros años en el mundo del espectáculo. Durante una transmisión de Bondi Live, el conductor habló sobre el rol que, según su relato, tenía Mariana Muzlera en las apariciones públicas de su hija.

Arias aseguró que la madre de Tini Stoessel tenía una presencia permanente durante sus compromisos laborales y que supervisaba de cerca sus intervenciones. En ese sentido, recordó las numerosas ocasiones en las que la cantante visitaba La 100 y contó una particular situación sobre aquellos encuentros.

“Mariana la acompañaba a Tini hasta al baño. A cada reportaje que venía a La 100, que la tuve muchas veces, le marcaba lo que tenía que decir”, relató Ronnie Arias al describir aquella etapa de la carrera de la artista.

El conductor también recordó la participación de Mariana Muzlera durante otras apariciones televisivas de su hija. Según sostuvo, la joven recibía indicaciones sobre sus respuestas y movimientos frente a las cámaras. “La tuvieron como un personaje de Disney. En la mesa de Mirtha estaba Mariana del otro lado haciéndole señas, una chica manejada”, afirmó.

Las repercusiones sobre la nueva polémica sobre Tini Stoessel

Las declaraciones de Arias fueron retomadas posteriormente en Ángel responde, el ciclo conducido por Ángel de Brito. Allí, Romi Scalora se refirió a la situación actual de Tini y planteó que para la cantante podría resultar difícil alejarse de una dinámica familiar que estuvo presente desde sus comienzos.

“Muchos dicen que ella es cómoda, pero debe ser muy duro para ella porque está educada en un tipo de familia muy particular. Esto debe ser una ruptura de una forma de ser hija”, expresó Scalora. Por su parte, De Brito hizo referencia al posible impacto emocional del conflicto y señaló: “Imaginate la decepción para esa hija, le cambió el mundo”.

En paralelo, Yanina Latorre volvió a cuestionar públicamente a Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera en medio del conflicto familiar. La periodista se refirió a la cobertura de los medios en las inmediaciones de la vivienda del productor y cuestionó especialmente el episodio en el que Alejandro fue señalado por arrojar piedras hacia la guardia periodística ubicada en la vía pública.

“Podés elegir no hablar, no salir o mandar a uno de tus empleados, pero no podés salir a cag... a piedrazos por la ventana”, manifestó Latorre en su programa de El Observador 107.9. Además, defendió la presencia de los cronistas en la calle y sostuvo: “Uno puede estar parado en la calle, vivimos con libertad de prensa. Tocar el timbre no es invadir la propiedad”.

La complicada relación de la familia Stoessel con la prensa

La conductora también recordó el vínculo que, según su visión, los Stoessel mantuvieron durante años con la prensa y afirmó: “Los Stoessel tienen esta manera rara, así como defendían a la hija, como que son intocables y te bajaban línea de lo que tenías que decir”. Finalmente, vinculó esas situaciones con la actual interna familiar y lanzó: “Están mostrando la hilacha de por qué la hija no quiere saber más nada con ellos”.