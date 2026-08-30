Traen yerba mate de Misiones y hacen el proceso de molienda y envasado en Temperley

Retruco nació en Temperley con los alfajores como producto principal, hace aproximadamente 9 meses sumaron una nueva apuesta: su propia yerba mate . "Era un producto que nos iba a posicionar en otro segmento. Y realmente fue un éxito", explicaron desde el emprendimiento.

La idea surgió a partir de la experiencia que ya tenían trabajando con grandes cantidades de yerba para otra marca y de una distribución que les permitía pensar en un producto propio: “Entendimos que, con la distribución que teníamos y sumando nuestro nombre, que de a poco se hacía conocido gracias a los alfajores".

La yerba tiene su origen en Misiones, desde allí llega seca, en bolsones hasta los depósitos de una molienda ubicada en Temperley donde se realiza el proceso de molienda y luego de envasado, antes de que el producto salga a distribución. Uno de los aspectos que destacan desde el emprendimiento es justamente el carácter local de la producción, "una virtud que tiene es que al ser una marca local llega al consumidor sin pasar por muchas manos intermedias, con esto se logra que la yerba tenga menos polvo", subrayó Ezequiel , uno de los fundadores.

La propuesta es una yerba tradicional, de sabor suave, y desde Retruco señalan que uno de sus principales atributos es la relación entre precio y calidad. Le elección no fue casual, para el emprendimiento la yerba y los alfajores tienen un punto en común: "Son como clásicos de los argentinos y, sumado a nuestro nombre, creo que se dio un combo especial".

La materia prima de la yerba mate llega desde Misiones y el proceso de molienda y envasado se realiza en Temperley.

El acompañamiento de la comunidad

La incorporación de la yerba tuvo una buena respuesta, especialmente entre quienes ya conocían y acompañaban a Retruco desde sus comienzos. Desde el emprendimiento destacaron que fueron "apoyados tanto por el municipio como por la gente". "Es algo que a veces nos parecía un sueño, pero lo logramos llevar a cabo. Y cuando llevamos el producto a diferentes lugares, decir que somos de Temperley nos da un orgullo especial", expresaron.

Ahora, el objetivo es seguir creciendo y acercando sus productos a los consumidores. En ese sentido, Retruco trabaja en un proyecto junto a distintas entidades para poder "llegar directamente a la gente y generar un beneficio mutuo".

Ganaron el tercer puesto en chocolate blanco.

Reconocimiento para los alfajores de Temperley

Mientras la yerba continua ganando espacio dentro de la propuesta los alfajores siguen siendo parte central de la identidad del emprendimiento. Durante el fin de semana del 22 y 23 de agosto, el Microestadio Lionel Messi de Lanús fue escenario de la primera edición del Campeonato Provincial del Alfajor, un encuentro que reunió a productores, emprendedores y fanáticos del producto, donde fueron reconocidos por sus nuevos alfajores de chocolate blanco.

"Siempre en @retrucoalfajor, se pueden enterar de las novedades y productos, como los nuevos alfajores, los cuales han ganado el tercer puesto entre más de 60 expositores, el el campeonato provincial", subrayaron desde la marca.

El evento contó además con distintas categorías, entre ellas clásico de dulce de leche, frutal, con corazón, textura, clásico de chocolate negro, clásico de chocolate blanco, regional, aroma y de autor.