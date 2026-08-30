De una casita en Temperley a talleres itinerantes: la historia de Arte Kids y su cambio luego de 25 años

Durante 25 años, una casa ubicada en San Carlos 479, Temperley , fue mucho más que un taller de arte , niños encontraron un espacio para dibujar, escuchar cuentos, jugar y dejar volar la imaginación; fue el "corazón" de Arte Kids , el proyecto creado por Faby Pavela.

Ella se define "ilustradora, escritora y muralista, apasionada por las imágenes, las palabras y su poder para encender la imaginación", detalla en su pagina web; entre las obras de la autora destacan "La niña camaleón" que es un cuento ilustrado que invita a explorar los colores y las emociones a través de una historia sensible y poética.

Arte Kids nació en 2001 con una idea sencilla pero profunda "quería crear un lugar donde los chicos pudieran acercarse al arte de una manera diferente, sin tanta estructura, donde pudieran experimentar, ensuciarse, probar, equivocarse y volver a intentar", explicó Faby a La Unión.

Con el paso de los años, la casita de San Carlos como la llama se convirtió en un punto de encuentro para generaciones de familias de Lomas de Zamora. "No era simplemente un taller. Era un lugar que se fue construyendo con cada peque que llegó, con cada dibujo, cada pintura, cada cuento y cada ocurrencia", recordó Pavela.

Entre sus recuerdos más fuertes aparecen los vínculos que se fueron formando, algunos chicos llegaron con apenas meses de vida y continuaron durante años; otros crecieron y, tiempo después, volvieron a encontrarse con su antigua tallerista para contarle que todavía recuerdan aquellas experiencias. "Uno piensa que está dando un taller de arte, pero en realidad está formando parte de un pedacito de la infancia de alguien", reflexionó.

Arte Kids se fundo en 2001.

El cierre de una casa y el comienzo de otra etapa

Después de un cuarto de siglo, Pavela tomó una decisión difícil: cerrar el espacio físico, los costos que implicaba sostener una sede durante tantos años hicieron que el proyecto dejara de ser sostenible de esa manera y la artista tuvo que buscar una nueva forma de continuar.

El cierre significó despedirse de un lugar cargado de recuerdos, pero también abrió una posibilidad inesperada, "Me di cuenta de que Arte Kids podía ser mucho más que una casa", contó. Y así nació una nueva etapa, la versión rodante, una propuesta que lleva talleres de arte y literatura a distintos espacios. "Si durante tantos años les decía a los chicos 'vengan a Arte Kids', ahora quería poder decir 'Arte Kids va hacia ustedes'".

"Hoy Arte Kids se mueve", definió Faby, la iniciativa puede llegar a escuelas, ferias, jardines, bibliotecas, hospitales y eventos. Las actividades incluyen talleres de ilustración y pintura, propuestas literarias y espectáculos de narración.

La propuesta no busca repetir una actividad de manera automática, sino que primero escucha las necesidades, edades y objetivos y adapta la experiencia. "La idea es llevar una experiencia artística y literaria que tenga sentido para cada espacio", sostuvo.

Faby Pavela es artista, muralista, ilustradora y escritora.

Llevar el arte a las infancias

Pavela forma parte además de Casacuna Cuentacuentos, un grupo que lleva narraciones al Hospital de Elizalde, ex Casa Cuna. Allí pudo comprobar de cerca cómo una historia puede convertirse, aunque sea durante unos minutos, en una ventana hacia otro mundo, "generar una sonrisa, distraer, acompañar y permitir que un chico se encuentre con algo diferente a lo que está viviendo en ese momento", contó.

Para la artista, el objetivo es que el arte pueda estar al alcance de todos y que cada niño encuentre su propia manera de expresarse, "no me interesa que todos se lleven el mismo dibujo. Me interesa que cada uno pueda expresarse desde su propio lugar", enfatizó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Faby Pavela (@fabypavela) La iniciativa puede llegar a escuelas, ferias, jardines, bibliotecas, hospitales y diferentes eventos.

Aunque la casa de San Carlos ya no sea el escenario de los talleres, Pavela asegura que la esencia del proyecto permanece intacta. "Cada taller, cada peque que pasó por Arte Kids, cada encuentro y cada proyecto fueron parte de una etapa que recuerdo con muchísimo cariño", expresó

Su próximo gran sueño es recorrer distintos lugares del país llevando talleres, cuentos y propuestas artísticas a escuelas e instituciones, especialmente a aquellos lugares donde este tipo de experiencias no llegan con facilidad. "La casa era el lugar físico, pero Arte Kids era todo lo que sucedía ahí adentro: los niños, las niñas, los cuentos, los colores, las pinturas, las preguntas, el té con las galletitas, las risas y todo lo que fuimos construyendo", cerró.