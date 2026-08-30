Con bajas sensibles, Temperley va por otra alegría en la Primera Nacional

Temperley está dulce y atraviesa un buen momento en la Primera Nacional , pero este domingo, desde las 19, enfrentará a Quilmes por la fecha 27 con varias bajas importantes, ya que no contará con Adrián Arregui , Franco Díaz y Gabriel Hauche , quienes quedaron afuera de la lista de convocados.

De esta manera, sin tres de sus principales figuras, el equipo de Nicolás Domingo buscará conseguir su tercera victoria consecutiva para aprovechar la derrota del líder Tristán Suárez y acercarse al primer puesto de la zona B. El partido se jugará en el estadio Centenario , arrancará a las 19 y tendrá el arbitraje de Javier Delbarba . La televisación, en tanto, estará a cargo de LPF Play.

En cuanto al equipo, Domingo deberá armar un rompecabezas. Sin sus dos volantes centrales, uno lesionado (Arregui) y el otro suspendido (Díaz), el DT es inclinaría por Gerónimo Tomasetti y Lucas Richarte para jugar en el centro del campo, mientras la mayor duda está en el reemplazante de Hauche, quien es clave en la generación de juego.

A pesar de estas ausencia, el Gasolero buscará pisar fuerte en el estadio Centenario, un reducto en el que nunca pudo ganar desde su inauguración en 1995.

Adrián Arregui se pierde el partido debido a que no pudo entrenar con normalidad en la semana por una congestión nasal con migrañas.



Gabriel Hauche no estará disponible a causa de una distensión en el sóleo de la pierna derecha.



Franco Díaz alcanzó las 10 amarillas. — Club A. Temperley (@TemperleyOK) August 30, 2026

Quilmes, por su parte, está en levantada y en su casa intentará a dar el golpe para meterse de lleno en la pelea por un lugar en el Torneo Reducido. Hoy, con 32 unidades, se encuentra en el puesto 12, pero quiere aprovechar a la derrota de Deportivo Maipú (38) para achicar diferencia y meterle presión a los demás equipos.

El equipo de Emanuel Tripodi viene de perder por 1 a 0 ante el conjunto mendocino, pero previo venía en alza con cuatro partidos sin derrotas, con dos victorias y dos empates. Y eso es lo que intentará confirmar ante Temperley. Para lograrlo, el DT repetiría equipo.

Las posibles formaciones de Quilmes y Temperley para jugar en el estadio Centenario

Quilmes: Gonzalo Marinelli; Agustín Ortega, Lucas Romeo, Ariel Kippes, Agustín Bindella; Ramiro Martínez, Agustín Bolívar, Axel Batista, Ulises Vera; Gonzalo Vega y Aaron Spetale.

Temperley: Ezequiel Mastrolía; Lorenzo Monti, Oswaldo Pacheco, Valentín Aguiñagalde, Lucas Angelini; Lucas Richarte, Gerónimo Tomasetti; Franco Benítez, Luciano Nieto, Pedro Souto; Marcos Echeverría.

Arbitro: Javier Delbarba