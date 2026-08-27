Temperley nunca le ganó a Quilmes en el Centenario y la última victoria como visitante fue hace 52 años

Temperley quiere dar el golpe en un estadio que le es muy adverso.

Hay canchas que para algunos equipos son un verdadero karma. Pero las rachas negativas están para romperse. Eso lo tiene bien interpretado Temperley , que buscará ganarle a Quilmes , como visitante, después más de cinco décadas. Este domingo, el Gasolero intentará dar el batacazo en el estadio Centenario.

El equipo de Nicolás Domingo , durante la presente temporada, ganó en tres oportunidades fuera del estadio Beranger: Los Andes, Chacarita Juniors y San Martín de Tucumán. Ahora va por el golpe en Vicente López y Esquiú.

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El partido de la zona B de la Primera Nacional está programado para el domingo 30, desde las 19, televisado por LPF Play. Dirigirá Javier Delbarba, asistido por Mauro Ramos Errasti y Gonzalo Roldán. Cuarto árbitro: Lucas Comesaña.

Visitar al Cervecero no es una tarea sencilla para el Gasolero en los últimos años. Y las estadísticas lo demuestran: apenas logró cinco victorias en el historial general, aunque ninguna de ellas en el estadio Centenario inaugurado en abril de 1995, donde apenas cosechó dos empates y seis derrotas. En total lleva 15 sin triunfos en Quilmes , con siete igualdades y ocho reveses.

La última alegría Celeste fue en el Torneo Preparación (zona Sur) de Primera B 1974, cuando se impuso el 9 de febrero por 2-0, con goles de Horacio Luis Agostinelli y Pedro Vicente Patti.

Los triunfos de Temperley fueron en el viejo estadio de Quilmes.

Dirigido por Jorge Ginarte, Temperley formó con Néstor Hernandorena; Horacio Agostinelli, Carlos Panizo, Ricardo Salvador y Rubén Di Bastiano; Alejandro García y Horacio Magalhaes; Mariano Biondi (Alejo Escos), Daniel Arrivillaga, Pedro Patti y Horacio Corvalán. El árbitro del partido fue Jorge Álvarez.

Otros cuatro triunfos de Temperley

El historial inició en 1938, pero el primer triunfo de Temperley de visitante fue en 1954, por 3-2, con goles de Julio Ferreyra, Marcelo Monteserín y Víctor Prato.

Para el segundo hubo que esperar nueve años, ya que en 1963 se impuso por 1-0, con tanto de Guillermo Roletto. Dos más tarde, en 1965, ganó por 2-0, con anotaciones de Oscar Pizarro y Luis Solé –p-; mientras que en 1972 salió victorioso por 3-1, marcando Juan Carlos Merlo -2- y Miguel Vitulano.

Todos estos triunfos, por la Primera B, se registraron en el viejo estadio de Guido y Sarmiento, inaugurado en junio de 1900 y cerrado en diciembre de 1995.

Este domingo se cruzarán por 89º vez. Quilmes domina con 34 triunfos (139 goles), Temperley ganó 23 (120 goles) y se registraron 31 empates.