jueves 27 de agosto de 2026
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27 de agosto de 2026
Interinato.

Sergio Benet confirmó que dirigirá a Los Andes el lunes ante Acassuso

Mientras Los Andes continúa delineando su futuro en relación al nuevo entrenador, Sergio Benet anunció que será el director técnico en el próximo partido.

Sergio Benet dirigirá a Los Andes ante Acassuso.

Sergio Benet dirigirá a Los Andes ante Acassuso.

El presente de Los Andes atraviesa días de profunda transición tras la salida de Leonardo Lemos. Mientras la comisión directiva comandada por Omar Plaini define con cautela al próximo director técnico, el histórico Sergio Benet tomó las riendas del plantel profesional de forma interina.

El coordinador de las divisiones juveniles ratificó que estará sentado en el banco de suplentes el próximo lunes en el decisivo cruce ante Acassuso. Asimismo, Sergio Benet no ocultó su lamento por la partida del cuerpo técnico anterior, pero dejó en claro su predisposición absoluta para colaborar con el club de Lomas de Zamora.

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Mientras tanto, Sergio Benet junto con Juan Tarruella, Alejandro Noriega y Federico Vidal se harán cargo del primer equipo hasta que se encuentre al sucesor de Leonardo Lemos.

Qué dijo Sergio Benet sobre su interinato en Los Andes

"Quería armar en Los Andes un centro de formación. Lamentablemente se fue Leo Lemos, que hizo una excelente campaña, y ahora me toca dirigir a mí hasta que la dirección quiera. Mi misión principal sigue siendo formar más juveniles, esa es la solución real a largo plazo", aseguró el DT en declaraciones al Ascenso por 3.

Pensando en el partido del lunes frente al "Quemero", el entrenador interino trabajará contrarreloj junto a sus colaboradores Alejandro Noriega y Juan Tarruella para rearmar un equipo golpeado por los últimos resultados y por ausencias de peso.

"Yo creo que un chico debe tener una tarea docente puesta por su entrenador. Si a un chico de 12 o 13 años se le enseña el juego, es muy probable que tenga mejor rendimiento en el futuro", reflexionó sobre su filosofía, la cual intentará trasladar de inmediato para enderezar el rumbo en la Primera Nacional.

Lo que viene para Los Andes en la Primera Nacional

Los Andes recibirá a Acassuso el lunes desde las 19 en el Eduardo Gallardón bajo la dirección técnica de Sergio Benet, tal cual adelantó el presidente Omar Plaini en una entrevista exclusiva con Diario La Unión.

"Si me necesitan para los próximos dos partidos los dirijo, no tengo problema. Leonardo Lemos hizo un gran trabajo y dejó al equipo con expectativas. Los chicos están muy bien, les digo a todos que se queden tranquilos", reconoció Sergio Benet.

Además de recibir a Acassuso en el Gallardón, en la siguiente jornada Los Andes visitará a San Telmo. El Milrayitas suma 33 puntos, se ubica noveno y el objetivo será clasificar a la zona de Reducido.

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