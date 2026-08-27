Una investigadora de Lomas llevará las memorias de los años 70 a Chile

Patricia Rodríguez , investigadora de Lomas de Zamora y autora de trabajos sobre la Masacre de Pasco y la historia política de Lomas de Zamora, fue convocada a participar de las "V Jornadas de Historia Oral, Historia Local y Memoria Popular" que se realizarán en Santiago de Chile del 1º al 3 de septiembre.

El jueves 3 de septiembre presentará una investigación construida durante años a partir de testimonios, documentos y archivos sobre la memoria reciente del distrito, titulado "memoria e identidad lomense". "La idea es a partir de años de de investigación acerca de la memoria reciente lomense, la memoria social, política de los 70 en Lomas de Zamora, la memoria de los compañeros desaparecidos, los movimientos sociales surgidos en el territorio, a partir de toda esa recopilación de material armé una ponencia", explicó Rodríguez a La Unión .

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La historia de Lomas de Zamora atravesará las fronteras del país, la actividad reúne experiencias vinculadas con la historia oral, las memorias populares, los archivos comunitarios, las investigaciones participativas y distintas formas de recuperar y transmitir la historia de los territorios. La jornada inaugural será el 1° de septiembre, de manera virtual, mientras que las actividades del 2 y 3 se realizarán de forma presencial en el campus República de la Universidad Andrés Bello .

El trabajo que presentará Rodríguez busca analizar "cómo reaparece la identidad y la resistencia forjada a lo largo de los 70 en las décadas subsiguientes", detalló y resumió "es una manera de llevar nuestra historia lomense, nuestras identidades locales y nuestra memoria reciente".

La propuesta parte de una mirada situada en el territorio y busca reconstruir los vínculos entre las experiencias de militancia, las organizaciones sociales, las historias de quienes fueron perseguidos y desaparecidos y las formas en que esas memorias continuaron circulando en las generaciones siguientes.

Su libro "Pedro Pablo Turner. Entre dos proyectos de país".

La Masacre de Pasco, una investigación de referencia

Uno de los trabajos más reconocidos de Rodríguez está vinculado con la Masacre de Pasco, ocurrida el 21 de marzo de 1975 en el barrio San José, en el partido de Lomas de Zamora. Aquella noche, ocho militantes fueron secuestrados y asesinados en un operativo atribuido a la Triple A, y publicó el libro "Masacre de Pasco", donde reconstruyo los acontecimientos a partir de diferentes fuentes y testimonios.

La investigación sobre la memoria local también se extendió a otros episodios de la historia política del distrito, en su libro "Pedro Pablo Turner. Entre dos proyectos de país", Rodríguez reconstruyó el período que va desde el regreso del peronismo al poder hasta el golpe de Estado de 1976, con especial atención a la historia política y social de Lomas de Zamora.

También participó de la realización del documental Pasco, avanzar más allá de la muerte, que recuperó la historia a partir de una investigación desarrollada junto a estudiantes de una escuela secundaria de Lomas de Zamora.