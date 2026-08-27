Cayó una banda de ex "carapintadas" en Luis Guillón: armas, granadas y más de US$150 mil

Tres allanamientos realizados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), en el marco de una causa por explosivos, en una fábrica de Luis Guillón, Esteban Echeverría , terminó con dos personas detenidas, una tercera identificada y el secuestro de dos granadas, siete armas y una importante suma de dinero.

El procedimiento principal se llevó adelante en una fábrica ubicada sobre General Paz, entre Dreyer y Santa Fe, donde fueron halladas las dos granadas. Personal especializado retiró los artefactos y los neutralizó.

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Los otros dos allanamientos se concretaron en domicilios de Luis Guillón. Según informó El Diario Sur a partir de datos confirmados por la PSA, una tercera persona quedó identificada en la investigación y ya se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria.

Durante los procedimientos, además, fueron incautadas cuatro escopetas, una carabina, una pistola y un revólver, junto con más de 100 municiones, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.

Los otros dos allanamientos se concretaron en domicilios de Luis Guillón.

También se secuestraron US$154.120 y $577.700. Del operativo participaron integrantes de la Unidad Operacional Antiterrorista, el Grupo Especial de Asalto Táctico, el Grupo Especial de Control de Explosivos y Armas Especiales y operadores cinotécnicos.

Entre los elementos secuestrados llamó la atención un folleto del coronel Mohamed Alí Seineldín, militar y veterano de la Guerra de Malvinas y líder de los alzamientos "carapintadas" que tuvieron lugar el 1° de diciembre de 1988 y el 3 de diciembre de 1990.

La causa que terminó en el secuestro de explosivos y armas

La investigación está vinculada con un episodio ocurrido el 28 de junio, cuando fueron encontradas 24 granadas antitanque de 62 milímetros dentro de una caja de madera, en la zona de Maipú y Cristóbal Colón, cerca del Eco Punto 1 de Monte Grande.

Aquellos explosivos fueron considerados activos y posteriormente detonados de manera controlada, con un amplio operativo de seguridad en el lugar.

A partir de ese hallazgo, la Justicia inició una investigación para establecer el origen de las granadas y determinar quién las había abandonado en la vía pública. Esa pesquisa derivó ahora en los nuevos procedimientos realizados en Monte Grande y Luis Guillón.

La causa continúa bajo investigación judicial para establecer si los elementos secuestrados durante los allanamientos tienen relación con los 24 explosivos encontrados en junio.