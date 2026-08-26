Las sensibles bajas de Los Andes que complican al técnico interino

Los Andes atraviesa un momento delicado después de la derrota ante Chaco For Ever y la salida de Leonardo Lemos como entrenador. Y en ese contexto, el lunes afrontará un duelo clave ante Acassuso en Lomas de Zamora con el objetivo de cortar la racha de cuatro derrotas en fila que suma en la Primera Nacional .

Sin embargo, no será en las mejores condiciones a este compromiso, ya que lo afrontará con varias bajas importantes en el plantel, ya que a la ausencia de Mauricio Asenjo , que todavía debe purgar una fecha más de sanción, se agregan otras dos sensibles: Daniel Franco y Gabriel Cañete .

El marcador central fue expulsado (roja directa) en el cierre del encuentro en Resistencia y no podrá estar disponible en los próximos dos compromisos del equipo, lo que se convierte en una ausencia de peso en el momento que se encuentra el Milrayitas.

Y a las sanciones del defensor y el goleador, hay que agregarle la de Cañete , otro de los referentes del plantel. El mediocampista llegó al límite de las cinco amonestaciones en el último partido y deberá purgar una fecha de suspensión, motivo por el que recién podrá reaparecer en el cruce ante San Telmo.

Cañete llegó a los cinco amarillas y no jugará en Los Andes.

Esto trae un dolor de cabeza para el cuerpo técnico que encabeza Sergio Benet, quien es el coordinador de las divisiones inferiores y asumió de manera interina hasta la llegada del nuevo cuerpo técnico, ya que no podrá contar con tres de los pilares en un encuentro de suma importancia en el estadio Eduardo Gallardón.

Los opciones que tiene Los Andes para reemplazar a sus líderes

En la defensa, la primera opción que se baraja es la de Brian Leizza. El exjugador de Tigre es el reemplazante natural de los dos marcadores centrales del equipo y por eso es el candidato a ocupar el lugar de Franco en el duelo del lunes ante Acassuso.

En el mediocampo, Sergio Ortiz es el futbolista que podría reemplazar a Cañete, pero la ausencia del ex Independiente ante Chaco For Ever genera alguna duda en cuanto a su estado físico y por eso no es seguro que juegue. Si no llega a estar en óptimas condiciones, Benet debería analizar las posibilidad de incluir a Juan Manuel Vázquez y Matías Gómez, o la de algún juvenil con proyección de la Reserva.

La ausencia de Asenjo sigue siendo una complicación en el mundo de Los Andes y de cara al partido ante Acassuso no sería la excepción. En el último partido, Franco Tisera no terminó de convencer y por eso no resultaría extraño que se opte por otra alternativa como puede ser Mario Galeano, de buen ingreso en Chaco, o Camilo Viganoni.