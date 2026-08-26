El exchofer de Moria Casán, sobre Luis Vadalá y Sofía Gala: "Vi cómo le pegaba"

El exchofer de Moria Casán, Fernando “Coco” Shedden , recordó algunos de los momentos vividos junto con “La One” y también hizo una fuerte acusación contra Luis Vadalá y dijo que llegó a pegarle a Sofía Gala Castiglione delante de él.

“De la época de (Luis) Vadalá hubo cosas horribles, sufrió violencia de género. Ese hombre le pegó un cachetazo adelante mío a Sofía (Gala)”, señaló en una entrevista con Intrusos , en América TV.

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El exchofer de Moria Casán relató un grave episodio que presenció en aquellos días. “(Vadalá) la seguía a Moria con un arma por Mar del Plata. Creo que su adicción le hacía cambiar completamente su personalidad”, aseguró sobre la conducta de quien fuera novio de la diva.

EXCLUSIVO: HABLÓ COCO, EXCHOFER DE MORIA CASÁN "Es tan real la serie, son cosas que viví yo" "Sofía Gala sufrió violencia de género con Vadalá" "Massud fue lo mejor que ella tuvo al lado" @intrusos #Intrusos26Años pic.twitter.com/FxFLFgKb7f

“Me encantaría volver a ser parte de esa familia, jamás perdí el amor hacia ella y Sofía”, remarcó Coco Shedden sobre el vínculo que quiere recuperar con Moria Casán y su entorno.

El recuerdo de Moria Casán

Coco Shedden trabajó como chofer de Moria Casán desde 1998 hasta 2019, y aseguró que la serie biográfica de Netflix refleja fielmente lo que él mismo presenció en aquellos años.

“La biopic es tan real que son cosas que viví yo y las sentí muy real. De ficción tiene poco y nada, capaz algunas cosas cambiadas y faltan algunos personajes en el medio. En lo personal pensé: ‘Esto fue mi vida’”, confesó sobre la serie.

Moria Casan con su chofer.

Sobre el final de su etapa como chofer, Coco Shedden también admitió que sus propios problemas con las drogas lo alejaron del entorno de Moria Casán.

“En el último tiempo con Moria yo estaba con mi adicción en su máxima potencia. En ese momento cayó un allanamiento y me hicieron una causa porque tenía un arma con la portación vencida. Moria me pagó un abogado y cuando salí ella no quiso que vuelva”, cerró sobre el final de ese trabajo con Moria Casán.