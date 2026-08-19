La contundente respuesta de Lali Espósito a Marcelo Polino: "Mala leche"

Marcelo Polino habló de una situación protagonizada por Lali Espósito en la filmación del último capítulo de la serie de Moria Casán . Aseguró que la banfileña no estuvo junto al grupo de amigos de “La One” por la “pica” que tiene con él.

Ante esto, Lali Espósito decidió comunicarse directamente con Ángel de Brito para aclarar su postura y dar su versión sobre los dichos de Marcelo Polino.

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En LAM, en América TV, Ángel de Brito comentó al aire que había publicado en X los dichos de Marcelo Polino, quien durante su participación en el programa de Moria Casán se había referido a Lali y a una situación vinculada con la grabación de un proyecto.

“Hola Ángel, como te dice la One. Che, te lo digo solo porque vi algo que pusiste”, comenzó el mensaje de Lali Espósito que el conductor leyó en vivo.

Y siguió: “Te escribo por lo que vi recién que pusiste en X y porque me pinta, pero no sé el querido Polino qué dice. Lo que dice que estuve sola en otro lado, no sé qué es, no solo que es falso, sino que hay pruebas claras que se pueden chequear, como por ejemplo, en qué horarios grabó cada quien y las fotos con un montón de los que estaban allí. Lo de Polino es una gran maldad”.

“Porque bueno, sabemos por qué, ja. Vi que lo pusiste en X, así que pasaba a decirte esto, es falso y es de broncas que él sabrá, pero miente de mala leche Polino”, continuó leyendo Ángel de Brito.

Marcelo Polino y Lali Espósito, en otros tiempos.

Las versiones del conflicto de Lali Espósito y Marcelo Polino

Matilda Blanco relacionó la situación con el vínculo de Marcelo Polino con Fátima Florez y Javier Milei. “Me llama mucho la atención, le digo. 'A mí no me llama la atención, pero sí te lo venía a comentar. Pero lo de él es por el Javo, me parece'”, contó Ángel de Brito.

“Creo que Lali intuye que su cercanía con Fátima y con Milei, que los ha habido, no sé si Milei lo conoce mucho. Pero siente Lali que viene por la parte política”, siguió.