Quiénes quedaron nominadas en Gran Hermano con una traición incluida

Nueva placa de nominados en Gran Hermano.

La semana de Gran Hermano Generación Dorada arrancó con una Gala de Nominación que dejó seis participantes en placa negativa y solo dos se aseguraron seguir una semana más en el reality de Telefe. La votación se adelantó por un partido de la Copa Libertadores.

La placa negativa está conformada por Solange Abraham, Mariela Prieto, Pincoya, Yipio, Tamara Paganini y Luana Fernández. Esta última entró a placa llamativamente por recibir un voto de Danelik Galazán, la jugadora que ella hizo reingresar como visita.

Mientras que Charlotte Caniggia y Yanina Zilli se salvaron tras las nominaciones en el confesionario y continuarán al menos una semana más en la casa de Gran Hermano 2026.

Todos los votos en Gran Hermano Jennifer “Pincoya” Torres: 2 para Tamara.

Brian Sarmiento: 1 para Mariela. Sol Abraham: 2 para Yipio. Tomy Riguera: 1 para Pincoya. Mariela Prieto: 2 para Pincoya. Steffany “Campanita” Pereira: 1 para Zilli. Yisela “Yipio” Pintos: 2 para Solange. Catalina “Titi” Tcherkaski: 1 para Solange. Yanina Zilli: 2 para Yipio. Martín Rodríguez: 1 para Pincoya. Luana Fernández: 4 para Mariela. Beneficio por liderazgo. Danelik Galazán: 1 para Luana. Charlotte Caniggia: 2 para Solange. Sebastián Cola: 1 para Solange. Tamara Paganini: 2 para Luana. Votos anulados por Alejandra Majluf. Nazareno Pompei: 1 para Luana.

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