Insólito accidente en Lomas de Zamora: le arreglaron mal la rueda y se dio un golpazo

Un hombre protagonizó un insólito accidente en el centro de Lomas de Zamora . Tras un mal arreglo de un mecánico, chocó con su moto y sufrió fuerte golpes.

Todo ocurrió en el cruce de la avenida Hipólito Yrigoyen y la calle Juan José Paso . Un señor de 55 años perdió el control de su motocicleta y cayó sobre el asfalto, en la mano que va hacia Temperley .

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Afortunadamente, el accidente ocurrió a metros de la base del Centro de Protección Urbana (CPU) de Lomas de Zamora. Desde el lugar llamaron inmediatamente a una ambulancia para asistir al motociclista.

Minutos después, se acercó al lugar una ambulancia del servicio 107 de CEC Lomas para brindar atención médica. Según se pudo constatar, el señor no tenía heridas de gravedad, pero sí algunas escoriaciones en las rodillas producto de la caída.

El hombre perdió el control de su moto en el centro de Lomas.

La Policía se acercó al hombre para preguntarle qué le había ocurrido y si algún otro vehículo lo había chocado. El señor contó todo se debió a un arreglo mal hecho por un mecánico minutos antes.

El hombre explicó que había ido a la gomería para emparchar una rueda y, aparentemente, no habrían hecho el trabajo correctamente. Cuando el motociclista empezó a conducir, el neumático se salió de la llanta, la moto patinó y el señor cayó sobre la avenida.

Por fortuna, el accidente ocurrió en un momento donde no había tanto tránsito vehicular y no hubo ningún auto involucrado en el choque.