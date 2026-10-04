Caso Cristian Jalil: la familia reclama el cambio de carátula de la causa

El reclamo de justicia de la familia de Cristian Jalil.

La familia de Cristian Jalil llevó su reclamo de justicia a los Tribunales de Lomas de Zamora , y pidió que la causa por la muerte del joven pase de “homicidio culposo” a “homicidio doloso” y que el colectivero de la línea 51 sea detenido nuevamente.

La protesta se realizó este viernes por el hecho ocurrido el pasado 16 de septiembre en el que murió la víctima en Hipólito Yrigoyen y Vieytes, en Banfield .

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En las últimas horas, La Unión tuvo acceso a un video de una cámara de seguridad que registró el momento exacto del choque fatal.

Las imágenes fueron incorporadas al expediente y muestran la secuencia previa al impacto. Según se observa en el registro, Cristian avanzó con el semáforo en verde y el colectivo habría cruzado con luz roja.

La muerte de Cristian Jalil

El pedido central de la familia fue que el chofer vuelva a quedar privado de su libertad y que la Justicia analice una acusación más grave a partir de las nuevas imágenes.

Cristian tenía 25 años y regresaba de trabajar cuando circulaba en su Gilera Smash por Hipólito Yrigoyen y Vieytes. El impacto contra el colectivo de la línea 51 fue de enorme violencia: el joven salió despedido y murió en el lugar.

El conductor había sido detenido después del siniestro, pero posteriormente recuperó la libertad mientras avanzaba la investigación. La causa continúa en la UFI 10 de Lomas de Zamora.

Ahora, con el video incorporado al expediente, la familia sostiene que existe una evidencia concreta para reconstruir cómo ocurrió el choque y determinar la responsabilidad del colectivero.