Se conocieron como docentes en el Santa Inés de Turdera. Carlos O'Connor de Banfield contó que lo laboral pasó a una gran amistad con Monk.

La ilustración del artista plástico Carlos O' Connor de Banfield se ha destacado por varios aspectos a lo largo de su carrera, pero uno de los vínculos que lo consagró fue su estrecha relación con el cantautor de Brown , Sebastián Monk, quien revolucionó el cancionero escolar y el del folklore urbano argentino.

Gracia al arte de O'Connor, la obra de Monk tuvo ilustraciones que acompañaron cada uno de sus trabajos tan significativos y recordados por grandes y chicos.

Monk falleció en 2011, pero aún es recordado por su extensa obra dedicada a la música infantil y sobre lo que hizo respecto al folklore urbano argentino. El artista y profesor era de José Mármol, Almirante Brown, y encontró en O' Connor ese trabajo en conjunto y de complicidad que pocos encuentran a lo largo de una carrera artística.

Fue en el Instituto Santa Inés de Turdera donde coincidieron como docentes de música y de plástica. "La relación que tuvimos con Monk comenzó en el ámbito laboral como docentes porque fue una actividad que empezamos a compartir y a combinar. Luego, se fue transformando en una relación de reciprocidad artística que me propuso él, porque se interesó en que yo ilustrara sus obras musicales", comenzó contando el ilustrador hoy radicado en Adrogué.

Lo que comenzó como una complicidad entre colegas derivó en una obra conjunta que abarcó más de diez discos, incluyendo álbumes fundamentales como Tinte local, Lo menos, Prueba y error, El buen modo y Canciones con nombre de niño. Además, de ediciones póstumas como Ángel de bolsillo y Versiones corales para los actos de la escuela.

Del trabajo profesional a la amistad entre el artista de Banfield y Monk

Con el tiempo esa relación profesional se hizo cada vez más profunda y cotidiana. "Nuestra relación se fue transformando en una amistad muy profunda que no solo me incluía a mí, sino también a mi familia y que, como decía, fue creciendo artísticamente, fue fluyendo así, espontáneamente, y se fue ampliando ya a otros ámbitos porque pasamos a hacer historieta juntos", recordó.

Junto al diseñador gráfico de Banfield, Hernán Gómez, convirtieron cada lanzamiento en un objeto de arte desplegable que trascendió el formato tradicional del CD. El método de trabajo reflejaba la confianza absoluta que existía entre los dos vecinos del sur ya que Monk grababa sus composiciones en crudo con el teclado y se las entregaba a O'Connor para que trabajara con total libertad mientras la banda ensayaba.

"Desgraciadamente, por su fallecimiento hubo cosas que no se pudieron hacer: estábamos por hacer un programa para televisión por cable, pero no tuvimos tiempo", recordó el artista plástico y no dudó en aclarar que "fue una una relación importantísima" en su vida: "Fue una amistad que me enriqueció muchísimo que de alguna manera sigue en pie porque de alguna manera sigue creciendo porque la obra de él tiene cada vez más alcance, es replicada por otras personas y utilizada y que me sigan involucrado es un honor".

El guiño a la zona Sur

En esas tapas ilustradas por O' Connor quedó inmortalizada la propia geografía de la región, como en Tinte local, donde el banfileño retrató la estación de José Mármol, su histórico tanque de agua y un ángel sosteniendo la Cruz del Sur.

Sobre la actualidad, O' Connor comentó que llevó un par de años retirado de la actividad docente: "Estoy jubilado, lo cual me ha permitido tener mucho más tiempo, espacio mental y continuar con una cantidad de cosas que en su momento quedaron pendientes".

Seguir dibujando, escribiendo y proyectando es a lo que apunta el artista. "Tengo una cantidad de cuentos que ilustrar, cuentos propios, para terminar de construir un libro de cuentos ilustrados. El año pasado me convocaron para un espectáculo coral que transformé también en algo actoral y con imagen que salió muy lindo", contó.

Lo que se viene para el ilustrador

Sobre 2027 aseguró que van a continuar con el espectáculo que se llama "Abran cancha", y que son sobre todas canciones, versiones corales de canciones de Monk. "Después hay una cantidad de proyectos que están dando vueltas, que incluyen a lo teatral, lo gráfico que irán tomando su forma. Estoy muy ocupado en ese aspecto, muy felizmente ocupado con la posibilidad de continuar con una cantidad de cosas", concluyó el ilustrador.

A más de una década de la partida de Sebastián Monk, el legado de aquella dupla nacida en las aulas del conurbano sigue más vigente que nunca.