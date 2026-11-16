Operativo antipicada en Almirante Brown: secuestraron decenas de autos y motos.

Un operativo conjunto entre la Policía bonaerense y el Municipio de Almirante Brown terminó con el secuestro de 30 motos y 23 autos en el barrio Parque Burzaco. Un hombre de 29 años y una mujer de 21 fueron aprehendidos por resistencia a la autoridad.

La Policía de la Provincia de Buenos Aires realizó un megaoperativo antipicadas en el barrio Parque Burzaco, partido de Almirante Brown, que culminó con el secuestro de 53 vehículos y la aprehensión de dos personas señaladas como presuntas organizadoras de los encuentros.

El procedimiento se llevó adelante junto con el Municipio, a través de la Dirección de Tránsito. El procedimiento se llevó adelante junto con el Municipio, a través de la Dirección de Tránsito, luego de que las autoridades tomaran conocimiento de una concentración de motos cuyos conductores realizaban maniobras peligrosas y competencias ilegales de velocidad. La situación generaba ruidos y molestias entre los vecinos de la zona.

Un operativo exitoso en Burzaco Como resultado del operativo, fueron secuestradas 30 motos y 23 autos. Entre los vehículos incautados se encontraba uno perteneciente a una de las personas identificadas como organizadoras de estas concentraciones.

Además, un hombre de 29 años y una mujer de 21 fueron aprehendidos y acusados del delito de resistencia a la autoridad. La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 2 de Almirante Brown.

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