Operativo anti drogas: desbarataron un búnker narco que operaba cerca de un jardín de infantes

El operativo estuvo a cargo del personal especializado en tráfico de drogas de Lomas de Zamora.

Personal de la Delegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Lomas de Zamora desbarató un búnker de venta de drogas en la localidad de Longchamps , donde detuvieron a un hombre de 56 años y secuestraron 94 envoltorios de cocaína.

Según informaron los voceros oficiales del caso, el punto de venta funcionaba a pocos metros de un jardín de infantes, una escuela secundaria y un centro de salud.

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El operativo consistió en el allanamiento de una vivienda de la calle Manuela Pedraza , entre Simón Bolívar y Río Paraná, y fue solicitado por la UFI 14 de Lomas de Zamora , especializada en narcomenudeo.

La investigación había comenzado el 25 de agosto pasado, e incluyó seguimientos encubiertos, filmaciones, la interceptación de compradores y el registro del habitual “pasamanos” a plena luz del día.

El operativo

El allanamiento se concretó el martes 3 de noviembre pasado, cerca de las 19:20. Los efectivos detuvieron a un hombre de 56 años y nacionalidad paraguaya, señalado como el responsable del acopio y la venta en el inmueble.

Los investigadores incautaron 94 envoltorios de nylon anudados, con clorhidrato de cocaína fraccionada y lista para su distribución. También secuestraron dinero en efectivo en billetes de baja denominación y elementos usados para el corte y el fraccionamiento de la droga.

El fiscal de la UFI 14 imputó al detenido por “tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización”, en su figura agravada por haberse cometido cerca de establecimientos educativos y sanitarios, según la Ley de Drogas.