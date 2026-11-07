Temperley: pidieron 17 años de cárcel para dos acusados de asesinar a una jubilada en una entradera

La fiscal de Lomas de Zamora , Mariana Monti , pidió 17 años de prisión para Carlos Pacheco y Jonathan Velázquez , acusados del crimen de Teresa Martínez , la jubilada asesinada durante una entradera en Temperley , en enero del 2025.

Según pudo averiguar La Unión , un joven menor de edad fue condenado a 7 años de cárcel por el asesinato de la mujer. Ahora la decisión depende del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 5 de Lomas de Zamora .

Crimen en Año Nuevo. Elevaron a juicio la causa por el femicidio de Daniela Sosa en Temperley

Demora. Postergaron el juicio por el crimen del sargento Alexis Cancino y la familia espera una nueva fecha

Además, en el mismo debate, los dos imputados también son juzgados por otra entradera cometida ese día, también en Temperley.

El crimen ocurrió el sábado 25 de enero de 2025 por la noche, en una casa de la calle Bernardo de Yrigoyen. Una nieta de la víctima, Teresa Martínez , encontró la puerta forzada y descubrió la escena.

La vivienda estaba completamente revuelta. La mujer yacía sin vida en su habitación, atada de pies y manos a la cama, con la boca tapada. El informe médico policial determinó que no tenía lesiones externas. Según los familiares, faltaban 200 mil pesos en efectivo.

La investigación previa al juicio

La causa estuvo a cargo, en un inicio, de la UFI19 de Lomas de Zamora, con la colaboración de la DDI local, la División de Casos Especiales y la Policía Científica. En la casa se levantaron tres huellas dactilares clave para la causa.

Las cámaras de seguridad registraron a dos jóvenes en actitud sospechosa cerca de un kiosco, a las 2:50 del domingo, a pocos metros de la vivienda. También captaron un Chevrolet Corsa gris que circulaba por la zona y luego huyó hacia Almirante Brown. El análisis de antenas telefónicas confirmó la presencia de los involucrados en ese partido.

Más tarde, durante un patrullaje de la Comisaría 1ª de Lomas de Zamora, se identificó a cuatro jóvenes en el centro comercial “Lomitas Street”, en Italia y Sixto Fernández. Los comerciantes alertaron que intentaban cambiar dólares. A uno de los adolescentes le secuestraron una cadena con un dije, un anillo con la inscripción “María” y ropa valuada en más de un millón de pesos, cuya procedencia no pudo justificar.

La causa pasó a la UFI 3 de Menores, con un adolescente acusado de homicidio en ocasión de robo, que fue trasladado a un centro para menores. La investigación permitió detener después a un segundo sospechoso, de 24 años, a quien le secuestraron en un allanamiento un revólver calibre .32 con 11 municiones, un cric, un reloj de mujer, guantes, una barreta, una mochila, herramientas, ropa, 300 pesos, un bolso de mujer y tres celulares.

Pocos días más tarde cayó otro de los acusados, apodado “El Rengo”. Unos meses después fue detenido el último imputado por el crimen.