Comienza el segundo juicio por el crimen de Santiago Alcócer: ahora será juzgado "Melli"

Sebastián Saudán , conocido como “Melli”, señalado como el principal responsable del crimen de Santiago Alcócer , comenzará a ser juzgado a partir de este jueves 5 de noviembre por el macabro hecho ocurrido en abril de 2023, en Parque Barón .

Se trata del segundo juicio por el asesinato a puñaladas de la víctima, cuyo cuerpo fue quemado y descuartizado para luego ser encontrado abandonado en un basural de la localidad de Transradio, varios días después de que su familia había denunciado la desaparición.

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En agosto de 2025, Eliana Maciel , apodada “Barby Queen”, fue encontrada culpable y condenada a 14 años de cárcel. Actualmente, cumple la pena en prisión.

Maciel se hacía llamar "Barby Queen" en las redes sociales y se convirtió en una popular tiktoker. En prisión utilizaba con frecuencia el celular y subía videos de su estadía en la cárcel .

Santiago Alcócer, el joven víctima del crimen.

Ahora, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 6 de Lomas de Zamora buscará determinar la responsabilidad penal de Saudán. Según consta en el documento oficial, al que accedió La Unión, será la fiscal Marina Rocovich la que estará a cargo de la parte acusatoria del caso.

El crimen de Santiago Alcócer

Santiago Alcócer tenía 18 años cuando fue asesinado a puñaladas en una vivienda de Parque Barón. Después del homicidio, su cuerpo fue descuartizado, y trasladado hasta un basural de Transradio, donde fue abandonado.

Además de mutilarlo, el cuerpo fue prendido fuego para que nadie pudiera reconocerlo. Sin embargo, los resultados de los estudios de ADN confirmaron que se trataba del adolescente.

La investigación permitió reconstruir parte de lo ocurrido a partir de distintas pruebas, entre ellas registros de cámaras de seguridad que fueron relevantes para establecer el recorrido realizado con los restos de la víctima.