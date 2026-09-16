Piden juzgar a la mujer que mató a su pareja a puñaladas en Parque Barón y dijo que fue en defensa propia

La fiscal Claudia Sánchez pidió la elevación a juicio de la causa que investiga el crimen de Juan Maximiliano Molina , asesinado a puñaladas en Parque Barón en noviembre de 2025 por su pareja, quien fue liberada luego de permanecer detenida algunos meses.

Fuentes judiciales precisaron a La Unión que la UFI 9 de Lomas de Zamora solicitó que la imputada Laura Jazmin Ríos sea juzgada por el delito de “homicidio agravado por el vínculo cometido con exceso en la legítima defensa en contexto de violencia de género y familiar”, una calificación que contempla su versión de los hechos.

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El sangriento episodio ocurrió durante la madrugada del 23 de noviembre de 2025, en una vivienda ubicada sobre la calle Alfonsina Storni al 2300, en Parque Barón. Allí, efectivos policiales encontraron a Molina sin vida, en el pasillo de ingreso de la casa, con heridas provocadas por un arma blanca.

Desde el comienzo del expediente, Ríos sostuvo que había actuado en defensa propia. Esa versión fue reiterada durante su declaración indagatoria y quedó incorporada a una investigación que también avanzó sobre el contexto de la relación entre ambos.

Laura Ríos llegaría libre al juicio.

Llegaría libre al juicio

En paralelo, la Justicia había dispuesto que la acusada continuara en libertad bajo determinadas condiciones. La excarcelación fue concedida por el Juzgado de Garantías 1 de Lomas de Zamora y posteriormente ratificada por la Cámara de Apelaciones, mientras que la querella había reclamado que volviera a prisión.

Ahora, con el pedido de elevación a juicio, será la Justicia la que deberá resolver los próximos pasos procesales y, eventualmente, fijar la instancia en la que se debatirán las pruebas y las distintas versiones sobre lo ocurrido.

La familia de Molina había seguido de cerca además distintas pericias consideradas importantes para la causa, entre ellas el análisis del teléfono celular de la víctima, cuyos datos podían aportar información sobre la relación que mantenía con Ríos y sobre el contexto previo al crimen.