Manuel Ibero reveló el reclamo que habría generado tensión con Lola: "Likes de chabones"

Manuel Ibero decidió contar su versión sobre la separación de Lola y reveló un episodio que generó tensión entre ambos. En una entrevista en La Linterna (Bondi Live), habló del estado actual del vínculo, reconoció errores y explicó cómo interpretó el conflicto por los likes y seguimientos.

La ruptura entre Manuel Ibero y Lola , exparticipante de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), volvió a quedar en el centro de la escena después de que ambos hablaran públicamente sobre el final de la relación.

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En La Linterna (Bondi Live), Manuel se refirió al comunicado que publicó junto a Lola para anunciar la separación y admitió que el mensaje pudo haber sido interpretado de una manera distinta a la que pretendía.

"No estamos bien con Lola. Me hubiera encantado terminar de la mejor manera, pero como se manejó en el post. Me hice cargo de mis errores. El comunicado que subí pareció frívolo y no lo quise hacer así. Es una tristeza porque quería un vínculo sano", expresó.

El ex participante del reality también se refirió a uno de los episodios que, según su relato, marcó un momento de tensión dentro de la pareja: los reclamos vinculados con las interacciones en redes sociales.

"No soy de fijarme en likes, seguimientos y esas cosas. Es una chica que se puso súper mal porque seguí a una chica que yo conocía, que seguí. Pero si vos me reclamás, me tenés que dar lo mismo: ver toda esa cantidad de likes de chabones que no conocía, simplemente que estaban compartiendo el mismo lugar en España. Yo no le puse like a nadie", sostuvo Manuel.

Qué había dicho Lola sobre la ruptura

Antes de las declaraciones de Manuel, Lola había hablado sobre la separación durante una transmisión del streaming de Telefe. Allí, Fefe Popgold le preguntó directamente por los motivos del final de la relación.

La joven explicó que todavía se encontraba angustiada y que prefería tomarse un tiempo antes de profundizar sobre lo ocurrido. "La verdad es que ahora estoy bastante angustiada con todo lo que pasó. Acaba de pasar otra cosa que no me gustó mucho, entonces prefiero, por lo menos hasta mañana, seguir tomándome el día para relajarme un poco, porque hay mucha información de golpe, y recién ahora me estoy pudiendo calmar, tuve mucho ataque de ansiedad también", contó.

Más tarde, Romina Uhrig le preguntó si la ruptura había ocurrido por la presencia de una tercera persona o por una infidelidad. Lola negó esa posibilidad y explicó que su comunicado no había buscado perjudicar a Manuel.

"No, justamente en mi comunicado en ningún momento hablé de infidelidad, en ningún momento hablé mal de él tampoco. Yo dije que me voy a quedar con los momentos lindos, fue más que nada falta de comunicación, no de comunicación, pero sino de falta de... de entendimiento. Tenemos distintas formas de amar, y la verdad que cuando se lo decís una vez y sigue todo igual... yo la verdad que no estoy en un momento que quiera seguir intentando cosas en un lugar donde me hago daño a mí misma", afirmó.

Así, mientras Lola vinculó el final con dificultades de entendimiento y diferencias en la manera de amar, Manuel aportó su versión sobre los reclamos relacionados con las redes sociales y reconoció errores propios durante la relación.