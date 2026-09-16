Llega la segunda edición de la Feria del Libro en la Universidad de Lomas con stands, talleres y charlas

La propuesta será este jueves de 12 a 18 en la UNLZ con entrada libre y gratuita.

El ciclo cultural y académico Córvidos , integrad por estudiantes de la carrera de Letras de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora ( UNLZ ), realizará este jueves la segunda edición de su Feria del Libro de 12 a 18 en la Facultad de Ciencias Sociales, ubicada en Camino de Cintura y Juan XXIII, Lomas de Zamora .

La actividad busca generar un espacio de encuentro alrededor de los libros, la literatura y la cultura, tanto para estudiantes como para quienes quieran acercarse. En esta edición participarán más de 15 editoriales independientes, con propuestas que incluyen narrativa contemporánea, poesía, literatura infantil, proyectos con perspectiva de género, fanzines y diferentes iniciativas vinculadas al mundo editorial.

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Además de recorrer los stands y conocer los distintos catálogos, durante la jornada habrá actividades para participar y crear. Durante la feria se realizará un taller de señaladores a cargo del equipo de Córvidos durante toda la jornada, mientras que a partir de las 16 tendrá lugar un taller de fanzines, coordinado por Jesica Miño .

La propuesta también contará con dos charlas: a las 16 los investigadores de la carrera de Letras Soledad Bianchi y Guido Savino estarán al frente de "Poesía, investigación y acontecimiento", un encuentro para reflexionar sobre la investigación y la producción de conocimiento en torno a la poesía y la literatura.

Luego, a las 17, será el turno de "¿Qué significa publicar autores migrantes?", a cargo de Andrés Tacsir, responsable de Equidistancias Editorial, junto a Viviana Da Re y Rubén Guerrero, docentes de la cátedra de Literatura Europea de la Facultad de Ciencias Sociales. El encuentro buscará abrir preguntas sobre las formas establecida de leer, publicar, y el lugar que ocupan las voces y obras producidas desde otros territorios.

Un espacio creado por estudiantes de la UNLZ

Ludmila es parte de la organización y en diálogo con La Unión explicó que Córvidos es un grupo de amigos y estudiantes de la carrera de Letras que sentían que les "faltaba un espacio dentro de la facultad para desarrollar nuestras propias ideas, encontrarnos con otros estudiantes y, sobre todo, generar actividades alrededor de la literatura y la cultura".

En ese recorrido, la Feria del Libro se consolidó como una de las iniciativas del ciclo y como una forma de ampliar el acceso a diferentes propuestas editoriales, "generar un espacio de encuentro en torno a los libros y la cultura, acercar otras propuestas editoriales a la facultad y hacer que tanto estudiantes como personas que no forman parte de la universidad puedan acercarse, conocer y participar", subrayó.

Desde entonces, el espacio fue sumando charlas con escritores e investigadores, encuentros y talleres, además de actividades con referentes como Martín Kohan, y propuestas más recientes junto a Luquitas Rodríguez y Sebastián Porrini.