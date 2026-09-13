Más de 14 mil personas participaron de una nueva edición de Lomas Corre

Más de 11 mil personas participaron de una nueva edición de Lomas Corre.

Este domingo se celebró una nueva edición de Lomas Corre, que tuvo como punto de partida y llegada, una vez más, la Plaza Grigera de Lomas de Zamora. La carrera que se realiza año tras año para para concientizar e incentivar la actividad física contó con con el récord de más de 14.000 participantes.

En cuanto al circuito, hubo dos recorridos sobre la avenida Hipólito Yrigoyen: uno de 3k y otro de 10k; del primero participaron aquellas personas que corren de manera recreativa o que buscan desarrollarse de manera progresiva en la actividad; en tanto que la segunda categoría estaba diseñada para competidores con mayor experiencia.

Las dos partieron desde la Plaza Grigera, pero la carrera más corta se desarrolló entre las calles Loria y Las Heras. En tanto que la de 10 km se extendió entre Avellaneda y Uriarte, siempre sobre la avenida Hipólito Yrigoyen.

En la premiación se llevaron medallas los primeros cinco en llegar en la carrera de 3k y los primeros tres en arribar en la competencia de 10k. En ambas categorías se reconoció a hombres y mujeres por separado. Asimismo, desde la Agencia de Deportes Lomas también hubo un reconocimiento para los paratletas.

Hubo puestos de hidratación, postas de salud y un sector de masajes. Además, Compartir Lomas contó con un espacio para quienes llevaran donaciones: se recibieron ropa de abrigo, frazadas, juguetes y alimentos no perecederos. Las mejores fotos de Lomas Corre Más de 11 mil personas participaron de una nueva edición de Lomas Corre. Más de 11 mil personas participaron de una nueva edición de Lomas Corre. Más de 11 mil personas participaron de una nueva edición de Lomas Corre. Más de 11 mil personas participaron de una nueva edición de Lomas Corre. Más de 11 mil personas participaron de una nueva edición de Lomas Corre. Más de 11 mil personas participaron de una nueva edición de Lomas Corre. Más de 11 mil personas participaron de una nueva edición de Lomas Corre.

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