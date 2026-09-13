Tragedia en Temperley: un colectivo se estrelló contra una casa y murió el chofer

Un colectivo que viajaba sin pasajeros chocó contra una casa en el barrio San José de Temperley y el chofer murió a causa del impacto. La vivienda quedó destruida.

La tragedia ocurrió el sábado por la noche, cerca de las 23, en el cruce de las calles Caaguazú y Dinamarca . Según informaron fuentes oficiales a La Unión , un colectivero de la línea 527 circulaba fuera de línea y perdió el control por motivos que se investigan.

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La mala maniobra hizo que el colectivo chocara contra el frente de una propiedad de dos pisos ubicada en la mencionada esquina, provocando serios daños en la planta baja. También ocasionó roturas en la casa de al lado.

En el lugar hubo un amplio operativo de asistencia. Intervinieron dos dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora , personal de Defensa Civil , una ambulancia del servicio 107 de SEC Lomas y efectivos policiales de la jurisdicción.

Al llegar, los profesionales encontraron al colectivo con la trompa incrustada en el frente de la casa. El personal de salud constató la muerte del chofer, quien no pudo sobrevivir al fuerte impacto.

Operativo tras la tragedia en Temperley.

Fuentes del caso informaron a La Unión que el colectivero viajaba sin pasajeros al momento de la tragedia. En la vivienda donde se incrustó el colectivo vivían dos hermanos, quienes no se encontraban ahí al momento del accidente, mientras que en la casa de al lado residía una familia que se salvó de milagro.

Ahora la investigación apunta a esclarecer las circunstancias del choque y si hubo algún otro vehículo involucrado en la tragedia. Según testigos, el colectivo habría estado circulando a alta velocidad antes del impacto, pero se desconoce por qué el chofer perdió el control de la unidad.