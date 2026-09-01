Accidente en la estación de Lomas de Zamora: un hombre fue atropellado por el tren

Un hombre fue atropellado por el tren en la estación de Lomas de Zamora y quedó gravemente herido. Lo rescataron con vida y lo trasladaron de urgencia al hospital.

El accidente ocurrió este martes por la tarde en el andén 3 de la estación. Poco antes de las 17:30, la víctima fue embestida por una formación del Tren Roca que venía desde Banfield y se dirigía hacia Ezeiza , según pudo averiguar La Unión .

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El maquinista intentó frenar pero no pudo evitar la colisión. El tren quedó detenido en la mitad de la plataforma y el servicio fue inmediatamente interrumpido, ante las miradas de horror de los demás pasajeros.

En el lugar intervino una dotación de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora , personal de Trenes Argentinos , una ambulancia del servicio 107 de SEC Lomas y efectivos policiales de la jurisdicción.

El tren quedó detenido en mitad del andén en la estación de Lomas.

Fuentes oficiales informaron a este medio que la víctima fue “un hombre de entre 65 y 70 años”, quien sobrevivió al impacto pero sufrió graves heridas. “Se lo trasladó con vida, grave, al Hospital Gandulfo”, precisaron.

A raíz del terrible episodio, los servicios de los ramales Ezeiza, Alejandro Korn y Bosques vía Temperley tuvieron que empezar a circular por vías alternativas y funcionaron con algunas demoras.

Por el momento, no trascendió si el hombre se arrojó para quitarse la vida, si se cayó o si intento cruzar las vías cuando pasaba el tren. El personal interviniente investiga lo ocurrido.