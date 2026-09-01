martes 01 de septiembre de 2026
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1 de septiembre de 2026
Esta tarde.

Accidente en la estación de Lomas de Zamora: un hombre fue atropellado por el tren

Ocurrió en el andén 3. La víctima quedó gravemente herida y fue hospitalizada de urgencia. Intervinieron Bomberos de Lomas y el 107.

El accidente ocurrió en la estación de Lomas.

El accidente ocurrió en la estación de Lomas.

Un hombre fue atropellado por el tren en la estación de Lomas de Zamora y quedó gravemente herido. Lo rescataron con vida y lo trasladaron de urgencia al hospital.

El accidente ocurrió este martes por la tarde en el andén 3 de la estación. Poco antes de las 17:30, la víctima fue embestida por una formación del Tren Roca que venía desde Banfield y se dirigía hacia Ezeiza, según pudo averiguar La Unión.

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El maquinista intentó frenar pero no pudo evitar la colisión. El tren quedó detenido en la mitad de la plataforma y el servicio fue inmediatamente interrumpido, ante las miradas de horror de los demás pasajeros.

Operativo tras el accidente

El tren qued&oacute; detenido en mitad del and&eacute;n en la estaci&oacute;n de Lomas.

El tren quedó detenido en mitad del andén en la estación de Lomas.

En el lugar intervino una dotación de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora, personal de Trenes Argentinos, una ambulancia del servicio 107 de SEC Lomas y efectivos policiales de la jurisdicción.

Fuentes oficiales informaron a este medio que la víctima fue “un hombre de entre 65 y 70 años”, quien sobrevivió al impacto pero sufrió graves heridas. “Se lo trasladó con vida, grave, al Hospital Gandulfo”, precisaron.

A raíz del terrible episodio, los servicios de los ramales Ezeiza, Alejandro Korn y Bosques vía Temperley tuvieron que empezar a circular por vías alternativas y funcionaron con algunas demoras.

Por el momento, no trascendió si el hombre se arrojó para quitarse la vida, si se cayó o si intento cruzar las vías cuando pasaba el tren. El personal interviniente investiga lo ocurrido.

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