La "presa influencer" de Lomas de Zamora cumplió su condena y quedó en libertad

Paola Galeano, la “presa influencer” que se hizo famosa por publicar contenido en redes sociales desde la cárcel en Lomas de Zamora , cumplió su condena y quedó en libertad en las últimas horas.

En su cuenta de TikTok , donde tiene más de 236.000 seguidores , Paola había empezado con la cuenta regresiva para salir del encierro en la Unidad Penitenciaria Nº40 de Lomas. En febrero de este año había festejado su cumpleaños y avisó que era el último en prisión. Tras meses de silencio, reapareció a fines de agosto para avisar que le quedaban “237 horas” para recuperar la libertad.

La condena de 13 años y cuatro meses de prisión que le habían aplicado a Galeano quedó cumplida el 31 de agosto, con un monto que terminó siendo de 12 años y ocho meses de cárcel . Después de una larguísima espera, la “presa influencer” está libre y promete iniciar una nueva vida alejada de todo tipo de delito.

Paola compartió videos del momento de su liberación, saludando a sus excompañeras y a quienes fueron a recibirla. Horas después, mostró los primeros instantes de su vida en libertad, algo que no conocía desde 2014: grabó videos alimentando a su gato en su casa y compartió imágenes de su primer desayuno afuera de la cárcel.

Galeano había sido detenida en 2014 como partícipe necesaria de un homicidio en ocasión de robo ocurrido en 2013. El hombre asaltado, Carlos Gauna, fue asesinado por delincuentes mientras intentaban robarle la camioneta. La investigación determinó que Paola habría señalado a la víctima. Tras aceptar un juicio abreviado, fue condenada por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 5 de La Matanza y alojada en la cárcel de Lomas.

La liberación de la presa influencer: "No salgo siendo la misma persona"

@paolagaleano3279 Por eso hoy no quiero salir a buscar una vida fácil. quiero construir una vida que valga la pena . una vida donde pueda mirar a mi familia a los ojos y demostrarles con hechos que todo este tiempo no fue en vano. No puedo cambiar mi pasado pero si puedo decidir que hago con mi futuro . sonido original - Malala

El día que la liberaron, Paola grabó un mensaje para sus seguidores y para todos los que la apoyaron durante tantos años de encierro. “Hoy no quiero que este video muestre solamente una puerta que se abre, quiero que muestre el final de una etapa y el comienzo de una vida nueva”, comenzó Galeano con un relato colocado como voz en off.

“Después de 12 años y ocho meses llega el día que tantas veces imaginé, soñé y esperé. Un día que durante muchísimo tiempo parecía lejano pero que finalmente llegó. Y cuando miro hacia atrás, entiendo que no salgo siendo la misma persona que entró. Estos años me enseñaron que la libertad no es solamente poder cruzar una puerta. La verdadera libertad también está en aprender a elegir, en hacerse responsable de las decisiones, en reconocer los errores y sobre todo, en tener la valentía de no volver a cometerlos”, remarcó Paola.

Tras un profundo agradecimiento a su familia y amigos que la sostuvieron en este proceso, Paola cerró con un mensaje reflexivo: “Si algo quiero llevarme de estos 12 años y ocho meses no es solamente el recuerdo de lo que perdí, sino también el aprendizaje de todo lo que gané, valorar cosas que antes quizás ni siquiera veía. Aprendí que cada decisión tiene consecuencias y que cada oportunidad merece ser cuidada”.