Murió el adolescente baleado en Budge: "Robate el cielo"

El adolescente de 15 años que había sido baleado en la cabeza en Ingeniero Budge el viernes pasado durante un presunto ajuste de cuentas , murió tras permanecer internado en grave estado en el Hospital Gandulfo.

Según pudo averiguar La Unión , la víctima falleció producto del impacto de bala, y ahora la investigación a cargo de la UFI 6 de Lomas de Zamora se focaliza en encontrar a los responsables del hecho. Por ahora no hay detenidos.

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En las últimas horas también comenzaron a circular en redes sociales fotografías del menor en las que aparece exhibiendo armas de fuego y mensajes de sus amigos, que lo despiden en redes sociales. "Róbate el cielo", se lee en uno de ellos.

Las imágenes podrían ser incorporadas como un elemento más para analizar dentro de la investigación, aunque su existencia no permite establecer por sí sola qué relación tenía la víctima con el arma ni si tuvo alguna incidencia en el ataque que terminó con su muerte.

El menor asesinado tenía 15 años.

El dato cobra relevancia en medio de la hipótesis que manejan los investigadores sobre el posible origen del crimen. De acuerdo con los primeros testimonios recogidos en el barrio, el adolescente habría tenido una disputa previa con un grupo de personas y el ataque podría haber sido una venganza.

Ajuste de cuentas

El ataque había ocurrido durante el fin de semana pasado y, desde el comienzo, los investigadores descartaron que se tratara de un robo y apuntaron a una posible venganza personal.

El violento episodio ocurrió en el cruce de Campana y Juan Manuel de Lavardén, donde el adolescente habría mantenido una pelea con un grupo de personas. Según la información conocida hasta el momento, en ese contexto le dispararon y uno de los proyectiles impactó en su cabeza.

Los amigos de la víctima lo despidieron en redes sociales.

Tras el ataque, efectivos del Comando de Patrullas lo encontraron todavía con vida y organizaron su traslado de urgencia al Hospital Gandulfo. Sin embargo, pese a la atención médica, el joven murió como consecuencia de las heridas.

La investigación quedó en manos de la UFI 6 de Lomas, mientras efectivos de la Comisaría de Ingeniero Budge y de la DDI continúan trabajando para localizar a los responsables.