martes 18 de agosto de 2026
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18 de agosto de 2026
Homicidio.

La trama secreta detrás del crimen del contratista en Ingeniero Budge

Lo mataron de un disparo cuando bajaba de su camioneta en Budge. Una relación paralela, un detenido, dos hipótesis y más datos que analizan los investigadores.

El crimen generó una fuerte conmoción en Lomas de Zamora.

El crimen generó una fuerte conmoción en Lomas de Zamora.

El crimen ocurrió el sábado pasado a la madrugada en el cruce de Cosquín y Ejército de los Andes. La víctima fue Jorge Britos Alcaraz, de 53 años, quien estaba por bajar de su camioneta cuando se le acercaron dos sujetos armados en una moto. Uno de ellos le disparó en el pecho casi sin mediar palabra para luego escapar con su cómplice.

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El hombre falleció momentos después de recibir el balazo. La secuencia quedó grabada por una cámara de seguridad, en la que se veía a una mujer auxiliando a Jorge. Era su novia, de 27 años, a quien pasó a visitar esa noche.

Una relación paralela

Jorge Britos Alcaraz, el hombre asesinado en Ingeniero Budge.

Jorge Britos Alcaraz, el hombre asesinado en Ingeniero Budge.

Britos Alcaraz no era de Lomas de Zamora. Oriundo de Paraguay, llevaba más de 30 años en Argentina y vivía en el barrio porteño de Villa Lugano con su esposa, de 51 años, una de sus hijas y una nieta. Tenía cuatro hijos más y se dedicaba a la construcción, trabajando como contratista de obra.

Según informaron fuentes del caso a La Unión, la señora estaba al tanto de la relación paralela que Jorge mantenía con la otra joven, quien era madre de su hijo menor. El día del crimen, la víctima había salido de su casa en Lugano para visitar a su novia y fue en ese momento que lo mataron.

Un mes antes de su asesinato, a Jorge le habían robado su camioneta y logró recuperarla después de varios días. Ese episodio lo impulsó a estar armado. Por ese motivo llevaba un revólver al momento del crimen: Britos Alcaraz llegó a dispararle a su agresor y lo hirió en el cuello.

Un detenido por el homicidio y un sospechoso identificado

El detenido tenía una herida en el cuello, tras haber sido baleado por la víctima.

El detenido tenía una herida en el cuello, tras haber sido baleado por la víctima.

Las cámaras de seguridad permitieron reconstruir el recorrido de los asesinos. De esa manera lograron identificar y atrapar a Sebastián Rodríguez, de 22 años, señalado como el autor del disparo mortal. Al momento de su detención, todavía tenía la herida del balazo en su cuello.

Además, la Policía de Lomas de Zamora ya identificó al joven que manejaba la moto. Se trata de Kevin Lezcano, de 23 años, quien tiene antecedentes por encubrimiento. Todavía sigue prófugo.

El móvil del crimen está en investigación. Si bien no se descarta la posibilidad de un intento de robo, la principal hipótesis de los investigadores es que se trató de una venganza personal.

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