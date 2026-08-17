lunes 17 de agosto de 2026
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17 de agosto de 2026
Homicidio.

Mataron a un hombre en Ingeniero Budge: hay un detenido e investigan una posible venganza

Ocurrió en Cosquín y Ejército de los Andes. La Policía de Lomas de Zamora detuvo al presunto asesino e identificó a su cómplice. Habría sido un ajuste de cuentas.

El homicidio en Budge quedó grabado por una cámara de seguridad.

El homicidio en Budge quedó grabado por una cámara de seguridad.

Un hombre fue asesinado de un disparo cuando bajaba de su camioneta en la localidad de Ingeniero Budge. La Policía detuvo a un sospechoso y tiene a otro identificado. Investigan una presunta venganza.

El crimen ocurrió el sábado por la noche en el cruce de las calles Cosquín y Ejército de los Andes. Jorge Britos Alcaraz, de 53 años, había estacionado frente a un supermercado en horas de la madrugada y estaba por bajar de su vehículo, cuando fue interceptado por dos sujetos armados en una moto.

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Los agresores le dispararon al hombre casi sin mediar palabra y escaparon sin robarle nada. Britos Alcaraz también estaba armado y llegó a dispararles, pero él se llevó la peor parte: la bala le atravesó el pecho y le provocó la muerte casi en el acto.

Un detenido por el homicidio

La v&iacute;ctima, tirada junto a la camioneta tras el disparo recibido en Budge. Muri&oacute; poco despu&eacute;s.

La víctima, tirada junto a la camioneta tras el disparo recibido en Budge. Murió poco después.

Tras un llamado al 911, la Policía llegó al lugar y constató el fallecimiento de la víctima. Después de tomar declaraciones a testigos, realizaron un rastrillaje por la zona para encontrar a los culpables.

Fue así como arrestaron a un joven de 22 años, señalado como uno de los presuntos atacantes. Había un detalle que lo incriminaba directamente: tenía un roce de bala en el cuello, lo cual confirmaría que era uno de los responsables del crimen.

La principal hipótesis de los investigadores apunta a un ajuste de cuentas contra Britos Alcaraz, aunque todavía no está claro el móvil del asesinato.

El detenido quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N°7 de Lomas de Zamora. La SubDDI de Lomas ya tiene identificado al otro sujeto, que sería quien conducía la moto.

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