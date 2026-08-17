Mataron a un hombre en Ingeniero Budge: hay un detenido e investigan una posible venganza

Un hombre fue asesinado de un disparo cuando bajaba de su camioneta en la localidad de Ingeniero Budge. La Policía detuvo a un sospechoso y tiene a otro identificado. Investigan una presunta venganza.
Ocurrió en Cosquín y Ejército de los Andes. La Policía de Lomas de Zamora detuvo al presunto asesino e identificó a su cómplice. Habría sido un ajuste de cuentas.
Un hombre fue asesinado de un disparo cuando bajaba de su camioneta en la localidad de Ingeniero Budge. La Policía detuvo a un sospechoso y tiene a otro identificado. Investigan una presunta venganza.
El crimen ocurrió el sábado por la noche en el cruce de las calles Cosquín y Ejército de los Andes. Jorge Britos Alcaraz, de 53 años, había estacionado frente a un supermercado en horas de la madrugada y estaba por bajar de su vehículo, cuando fue interceptado por dos sujetos armados en una moto.
Los agresores le dispararon al hombre casi sin mediar palabra y escaparon sin robarle nada. Britos Alcaraz también estaba armado y llegó a dispararles, pero él se llevó la peor parte: la bala le atravesó el pecho y le provocó la muerte casi en el acto.
Tras un llamado al 911, la Policía llegó al lugar y constató el fallecimiento de la víctima. Después de tomar declaraciones a testigos, realizaron un rastrillaje por la zona para encontrar a los culpables.
Fue así como arrestaron a un joven de 22 años, señalado como uno de los presuntos atacantes. Había un detalle que lo incriminaba directamente: tenía un roce de bala en el cuello, lo cual confirmaría que era uno de los responsables del crimen.
La principal hipótesis de los investigadores apunta a un ajuste de cuentas contra Britos Alcaraz, aunque todavía no está claro el móvil del asesinato.
El detenido quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N°7 de Lomas de Zamora. La SubDDI de Lomas ya tiene identificado al otro sujeto, que sería quien conducía la moto.