Mataron a un hombre en Ingeniero Budge: hay un detenido e investigan una posible venganza

Un hombre fue asesinado de un disparo cuando bajaba de su camioneta en la localidad de Ingeniero Budge . La Policía detuvo a un sospechoso y tiene a otro identificado. Investigan una presunta venganza.

El crimen ocurrió el sábado por la noche en el cruce de las calles Cosquín y Ejército de los Andes . Jorge Britos Alcaraz, de 53 años, había estacionado frente a un supermercado en horas de la madrugada y estaba por bajar de su vehículo, cuando fue interceptado por dos sujetos armados en una moto.

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Los agresores le dispararon al hombre casi sin mediar palabra y escaparon sin robarle nada . Britos Alcaraz también estaba armado y llegó a dispararles, pero él se llevó la peor parte: la bala le atravesó el pecho y le provocó la muerte casi en el acto.

Tras un llamado al 911, la Policía llegó al lugar y constató el fallecimiento de la víctima. Después de tomar declaraciones a testigos, realizaron un rastrillaje por la zona para encontrar a los culpables.

La víctima, tirada junto a la camioneta tras el disparo recibido en Budge. Murió poco después.

Fue así como arrestaron a un joven de 22 años, señalado como uno de los presuntos atacantes. Había un detalle que lo incriminaba directamente: tenía un roce de bala en el cuello, lo cual confirmaría que era uno de los responsables del crimen.

La principal hipótesis de los investigadores apunta a un ajuste de cuentas contra Britos Alcaraz, aunque todavía no está claro el móvil del asesinato.

El detenido quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N°7 de Lomas de Zamora. La SubDDI de Lomas ya tiene identificado al otro sujeto, que sería quien conducía la moto.