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3 de octubre de 2026
Sin vueltas.

Joaquín Levinton tras la denuncia de abuso sexual: "Estoy quemado"

Joaquín Levinton se refirió a la acusación por abuso sexual y detalló el acoso que sufre por parte de denunciante desde hace años.

Joaquín Levinton y su denunciante.&nbsp;

Joaquín Levinton y su denunciante. 

"Estoy siendo acosado por esta persona hace siete años y hay testigos que las personas que estaban en la casa, abrieron la puerta y ella estaba con un palo. Tuvo problemas psiquiátricos", aseguró Joaquín Levinton en una entrevista con Mariana Fabbiani.

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En su contacto con DDM, el músico aclaró: "No fuimos pareja. Ocasionalmente nos veíamos. El problema fue cuando nos dejamos de ver, ella empezó a mandar mensajes re violentos".

"Me acusó de violación en un momento que yo no estaba, después es que me siguió mandando mensajes de amor y violencia. Mensajes diciendo: 'Te odio, te voy a matar', y borraba y decía: 'Te amo, por favor volvamos a vernos'", aseguró Joaquín Levinton.

Joaquín Levinton y el temor a esta situación

Joaquín Levinton también habló del miedo que llegó a sentir por la situación, que incluso lo llevó a irse temporalmente de su casa. "Estoy ante una persona que me acosa seriamente, no es joda. Tengo miedo. Muchas veces tuve miedo. Es real que me fui de ahí y me fui a vivir a lo de mi vieja. Una persona que está obsesionada conmigo. Cuando me hizo la denuncia me decía: 'Vení a la plaza que te hago sexo'. Y después me decía: 'Perdoname, me equivoqué'”, contó muy angustiado.

El músico sostuvo que frente a una persona que considera acosadora hay que actuar con cautela. "Cuando tenés un acosador tenés que actuar cuidadosamente, porque estás ante una persona muy frágil. Yo no salía a hablar, pero la escuchaba y me carcomía la cabeza. El último año me desea: 'Feliz Navidad'", detalló el líder de Turf.

Joaquín Levinton, líder de Turf.

Joaquín Levinton, líder de Turf.

"No soy violento, no lo fui y no lo seré. La gente me conoce. ¿Doy con un perfil de violador, de ella, de menores? Tres días antes de la denuncia me manda videos en bolas", sentenció sobre lo ocurrido.

"Esto no va a terminar. Voy a tener que poner bozal legal, voy a pedir botón antipánico. Estoy emocionalmente quemado, mal. Tengo cámaras en la puerta. No sabes cómo me apoya la gente, estoy extenuado de todo lo que me pasa", reconoció el músico.

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